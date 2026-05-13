Megszakad a szív! Ambrus Zoli fia nem engedi el édesapja emlékét: az Irigy Hónaljmirigy segít neki

Az idő múlik, de vannak emberek, akiket egyszerűen lehetetlen elfelejteni. Így van ezzel az Irigy Hónaljmirigy is, amely máig őrzi egykori alapítótagja, Ambrus Zoltán emlékét. A népszerű zenész 2019. július 7-én, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el 54 éves korában. Halála az egész országot megrázta, zenésztársai pedig akkor megrendítő sorokkal búcsúztak tőle. Most, hat évvel később fia, Ambrus Gabó úgy döntött, különleges koncerttel állítanak emléket Zolinak, aki idén ünnepelte volna a 60. születésnapját.

Az Irigy Hónaljmirigy kulcsfigurája volt

Ambrus Zoltán az Irigy Hónaljmirigy egyik legemlékezetesebb alakja volt, elképesztő humorával és karakterábrázolásával az ország a szívébe zárta. Ambrus Zoltán halála megrázta a rajongókat és legfőképpen a zenekart, akik a közösségi oldalukon jelentették be a tragikus hírt.

„Nyugodj békében, Zoli! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mai napon életének 54. évében, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Ambrus Zoltán, az Irigy Hónaljmirigy együttes örökös tagja. Nincsenek szavaink, csak a mérhetetlen fájdalom és a gyász” – írták akkor.

Később Sipos Péter is megszólalt a tragédiáról, és felidézte Zoli utolsó időszakát.

Zoli hirtelen lett rosszul, kórházba került, ahol több életmentő műtéten is átesett. Közben volt, hogy jobban érezte magát, aztán sajnos megint operálni kellett, és egyszer csak bekövetkezett ez a tragédia

– mesélte korábban a Ripostnak.

„Két anya volt”

Ambrus Gabó számára teljesen természetes volt az Irigy Hónaljmirigy világa, hiszen gyakorlatilag ebbe született bele. A zenész fia most mosolyogva idézte fel gyerekkori emlékeit és édesapja különleges személyiségét.

Én ebbe születtem bele, így nem tudom, milyen más gyerekkorban létezni. Emlékszem, amikor gyerekként együtt mentünk nyaralni, vagy a Balatonra, amikor turnézott az Irigy Hónaljmirigy. Akkor mindig mentem én is és csak néztem a színpadon őket. Az is mindig alap volt, hogy beöltöznek. Ráadásul otthon is, mert apának mindig hosszú haja volt, beöltözött, úgyhogy igazából két anyám volt

– mondta nevetve az M2 Petőfi Tv Esti Kornél című műsorában.