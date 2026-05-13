Megszakad a szív! Ambrus Zoli fia nem engedi el édesapja emlékét: az Irigy Hónaljmirigy segít neki
Hat éve ment el Ambrus Zoltán, a legendás csapat egyik alapítótagja, akit a mai napig képtelen elfelejteni a zenekar és a családja. Az egykori Irigy Hónaljmirigy sztár fia, Ambrus Gabó jelentette be, hogy különleges emlékkoncerttel készülnek édesapja tiszteletére, aki idén lett volna 60 éves.
Az idő múlik, de vannak emberek, akiket egyszerűen lehetetlen elfelejteni. Így van ezzel az Irigy Hónaljmirigy is, amely máig őrzi egykori alapítótagja, Ambrus Zoltán emlékét. A népszerű zenész 2019. július 7-én, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el 54 éves korában. Halála az egész országot megrázta, zenésztársai pedig akkor megrendítő sorokkal búcsúztak tőle. Most, hat évvel később fia, Ambrus Gabó úgy döntött, különleges koncerttel állítanak emléket Zolinak, aki idén ünnepelte volna a 60. születésnapját.
Az Irigy Hónaljmirigy kulcsfigurája volt
Ambrus Zoltán az Irigy Hónaljmirigy egyik legemlékezetesebb alakja volt, elképesztő humorával és karakterábrázolásával az ország a szívébe zárta. Ambrus Zoltán halála megrázta a rajongókat és legfőképpen a zenekart, akik a közösségi oldalukon jelentették be a tragikus hírt.
„Nyugodj békében, Zoli! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mai napon életének 54. évében, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Ambrus Zoltán, az Irigy Hónaljmirigy együttes örökös tagja. Nincsenek szavaink, csak a mérhetetlen fájdalom és a gyász” – írták akkor.
Később Sipos Péter is megszólalt a tragédiáról, és felidézte Zoli utolsó időszakát.
Zoli hirtelen lett rosszul, kórházba került, ahol több életmentő műtéten is átesett. Közben volt, hogy jobban érezte magát, aztán sajnos megint operálni kellett, és egyszer csak bekövetkezett ez a tragédia
– mesélte korábban a Ripostnak.
„Két anya volt”
Ambrus Gabó számára teljesen természetes volt az Irigy Hónaljmirigy világa, hiszen gyakorlatilag ebbe született bele. A zenész fia most mosolyogva idézte fel gyerekkori emlékeit és édesapja különleges személyiségét.
Én ebbe születtem bele, így nem tudom, milyen más gyerekkorban létezni. Emlékszem, amikor gyerekként együtt mentünk nyaralni, vagy a Balatonra, amikor turnézott az Irigy Hónaljmirigy. Akkor mindig mentem én is és csak néztem a színpadon őket. Az is mindig alap volt, hogy beöltöznek. Ráadásul otthon is, mert apának mindig hosszú haja volt, beöltözött, úgyhogy igazából két anyám volt
– mondta nevetve az M2 Petőfi Tv Esti Kornél című műsorában.
A család és a zenekar számára is különösen fontos, hogy az emlékkoncert ne a gyászról, hanem Zoli személyiségéről és az együtt töltött boldog évekről szóljon.
Sipos Peti már az Irigy Hónaljmirigy előtt is ismerte
Sipos Péter nemcsak zenésztársa, hanem közeli barátja is volt Ambrus Zolinak. Ráadásul Gabó keresztapjaként a család életének is fontos része maradt az évek során.
Gyakorlatilag Zolit az Irigy Hónaljmirigy előtt is ismertem. Amikor mi összehaverkodtunk, onnan indult minden. Elkezdtünk járni egy klubba, ott ismertük meg a többieket és csak utána rá egy-két évre alakult meg a csapatunk
– idézte fel Peti.
A zenész szerint már fiatalon látszott, hogy Zoliban különleges tehetség van.
Ráadásul korábban láttam is színpadon, és már akkor is láttam gitározni. Ahogy megismerkedtünk, ment a hülyéskedés és szép lassan jöttek a többiek. Aztán jött az ominózus szilveszter, amikor összeálltunk, és gyakorlatilag azóta együtt vagyunk
– mondta meghatódva.
Nem szomorkodni akarnak
Az emlékkoncert ötlete Ambrus Gabótól származik, aki már tavaly ősszel elkezdte szervezni az eseményt.
Körülbelül október óta tervezem. Úgy voltam vele, hogy amikor hatvan éves lenne apa, az lenne a legideálisabb. Fontos, hogy ebből nem szeretnék többet, ez egy egyszeri. Ami még fontos, hogy ez egy örömzenélés lesz. Nem a sírás a lényeg, bár az apropója az, de fentről biztosan elküldene mindenkit a francba, ha azt látná, hogy szomorkodunk
– árulta el.
Gabó szerint édesapja biztosan nem szeretné, ha az este a sírásról és a szomorúságról szólna.
Az Irigy Hónaljmirigy és Ambrus Zoli családja így most nemcsak emlékezni szeretne, hanem együtt ünnepelni azt az életet és humort is, amit a zenész maga után hagyott.
