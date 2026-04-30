Íme a lista: A legsikeresebb magyar filmek A miniszter félreléptől a Hogyan tudnék élni nélküled?-ig

Április 30-án a magyar film napját ünnepeljük, ennek apropóján pedig összegyűjtöttük a ’90-es évektől napjainkig a legsikeresebb hazai alkotásokat. Ezek a filmek a mozikban óriási sikert arattak – gondoljunk csak a pár éve megjelent Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotásra –, de vannak, amelyek nemzetközi szinten is elismerést hoztak a magyar filmgyártásnak.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben Ember Márk és Törőcsik Franciska alakítják a főszereplőket (Fotó: MW)

Kern András és Dobó Kata párosa mindent vitt

A miniszter félrelép 1997-ben került a mozikba, és szinte azonnal a közönség kedvencévé vált. A történet egy félreértésekkel és pikáns helyzetekkel teli vígjáték, amelyben egy politikus és szeretője bonyolódik botrányos szituációba. A film főszereplői között olyan nevek szerepelnek, mint Kern András és Dobó Kata. Nézettsége meghaladta a 660 ezer főt, és közel 30 éven át tartotta a rekordot – egészen addig, amíg egy új sikerfilm meg nem döntötte ezt a számot.

A miniszter félrelép a színházakban is óriási sikert aratott (Fotó: Bujdos Tibor/Észak-Magyarország)

Szabó Győző neve összeforrt a Valami Amerikával

A Valami Amerika 2002-ben debütált, és három testvér történetét meséli el, akik egy amerikai producer átverésének áldozatai lesznek. A film humora és karakterei miatt hamar kultstátuszba emelkedett, a főszerepekben többek között Szabó Győző, Pindroch Csaba és Hujber Ferenc látható. A közönség imádta, és az egyik legnépszerűbb magyar vígjátékká vált.

Rudolf Péter filmje óriásit ment

A Üvegtigris 2001-ben jelent meg, ami egy vidéki büfés és baráti társaságának mindennapjait mutatja be. A film laza humora és ikonikus karakterei miatt generációs kedvenc lett, Rudolf Péter főszereplésével. Hatalmas nézettséget ért el, és azóta is kultikus darab.

Mindenki Kincsemért izgult

A Kincsem 2017-ben került a mozikba, és a legendás versenyló történetét dolgozza fel látványos, romantikus köntösben. Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével készült, és az utóbbi évek egyik legnézettebb magyar filmje lett, amely nemzetközi figyelmet is kapott.

Ambrus Attila élete a mozivászonra került

A Viszkis szintén 2017-es alkotás, amely Ambrus Attila, azaz a Viszkis rabló igaz történetét mutatja be. A főszerepben Szalay Bence látható, a film pedig izgalmas akcióival és drámai elemeivel rengeteg nézőt vonzott a mozikba.