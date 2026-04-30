Íme a lista: A legsikeresebb magyar filmek A miniszter félreléptől a Hogyan tudnék élni nélküled?-ig
A magyar film napja alkalmából felidézzük az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai sikereit. A Hogyan tudnék élni nélküled? azonban nemcsak a jelen kedvence, hanem rekorddöntésével már filmtörténelmet is írt.
Április 30-án a magyar film napját ünnepeljük, ennek apropóján pedig összegyűjtöttük a ’90-es évektől napjainkig a legsikeresebb hazai alkotásokat. Ezek a filmek a mozikban óriási sikert arattak – gondoljunk csak a pár éve megjelent Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotásra –, de vannak, amelyek nemzetközi szinten is elismerést hoztak a magyar filmgyártásnak.
Kern András és Dobó Kata párosa mindent vitt
A miniszter félrelép 1997-ben került a mozikba, és szinte azonnal a közönség kedvencévé vált. A történet egy félreértésekkel és pikáns helyzetekkel teli vígjáték, amelyben egy politikus és szeretője bonyolódik botrányos szituációba. A film főszereplői között olyan nevek szerepelnek, mint Kern András és Dobó Kata. Nézettsége meghaladta a 660 ezer főt, és közel 30 éven át tartotta a rekordot – egészen addig, amíg egy új sikerfilm meg nem döntötte ezt a számot.
Szabó Győző neve összeforrt a Valami Amerikával
A Valami Amerika 2002-ben debütált, és három testvér történetét meséli el, akik egy amerikai producer átverésének áldozatai lesznek. A film humora és karakterei miatt hamar kultstátuszba emelkedett, a főszerepekben többek között Szabó Győző, Pindroch Csaba és Hujber Ferenc látható. A közönség imádta, és az egyik legnépszerűbb magyar vígjátékká vált.
Rudolf Péter filmje óriásit ment
A Üvegtigris 2001-ben jelent meg, ami egy vidéki büfés és baráti társaságának mindennapjait mutatja be. A film laza humora és ikonikus karakterei miatt generációs kedvenc lett, Rudolf Péter főszereplésével. Hatalmas nézettséget ért el, és azóta is kultikus darab.
Mindenki Kincsemért izgult
A Kincsem 2017-ben került a mozikba, és a legendás versenyló történetét dolgozza fel látványos, romantikus köntösben. Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével készült, és az utóbbi évek egyik legnézettebb magyar filmje lett, amely nemzetközi figyelmet is kapott.
Ambrus Attila élete a mozivászonra került
A Viszkis szintén 2017-es alkotás, amely Ambrus Attila, azaz a Viszkis rabló igaz történetét mutatja be. A főszerepben Szalay Bence látható, a film pedig izgalmas akcióival és drámai elemeivel rengeteg nézőt vonzott a mozikba.
Demjén Ferenc dalai új köntösben a Hogyan tudnék élni nélküled? filmben
A már említett Hogyan tudnék élni nélküled? 2024 egyik legnagyobb dobása lett, egy érzelmekkel teli zenés film, amely a szerelemről és az összetartozásról szól. A Demjén Ferenc slágereiből készült produkció több mint egy millió nézőt vonzott a mozikba, ezzel megdöntve A miniszter félrelép évtizedes rekordját, és új csúcsot állított fel a magyar filmek történetében.
Oscar-díjat kapott a magyar film
A Saul fia 2015-ben jelent meg, és egy auschwitzi Sonderkommando-tag történetét meséli el megrázó módon. Röhrig Géza főszereplésével készült, és elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, amivel világszinten is beírta magát a filmtörténelembe.
Újabb nevetések a jól ismert társasággal
Az Üvegtigris 2 2006-ban folytatta a jól ismert társaság történetét, és szintén hatalmas közönségsiker lett. A rajongók örömmel tértek vissza a szeretett karakterekhez, a film pedig újra bizonyította a sorozat népszerűségét.
Szabó Győzőék visszatértek
A Valami Amerika 2 2008-ban érkezett, és tovább vitte a három testvér kalandjait. A folytatás is sikeres lett, a nézők ugyanúgy vevők voltak a humorra és a fordulatos történetre.
Tisztelet a hősöknek
A Szabadság, szerelem 2006-ban mutatta be az 1956-os forradalom és egy szerelmi történet összefonódását. A film főszereplői Dobó Kata és Fenyő Iván voltak, és nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is elismerést aratott, több fesztiválon is bemutatták.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre