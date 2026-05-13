Meryl Streep hatalmas titkot árult el magáról

Még csak nemrég került a mozikba Az ördög Pradát visel második része, máris több történet és felfedezés övezi a filmet és a színészeket. Meryl Streep húsz év után tért vissza főszerkesztői székébe, amire már mindenki nagyon várt.

Meryl Streep észrevett egy lényegesebb változást a mostani filmben

Az idők változnak, így természetesen semmi nem lehet ugyanolyan, mint húsz évvel ezelőtt. Az ördög Pradát visel második része is erről tanúskodik. Arról nem is beszélve, hogy az ikonikus film folytatásának vázlatait Lauren Weisberger, New York-i írónő az Az ördög Pradát visel 2. eredeti vázlatait a West Side YMCA óráin írta. Már jó ideje. A „The Writer’s Voice” kapcsán Jim Fragale író azt mondja: „Fiatalabb koromban én is oda jártam órákra, szóval tudom.”

Az Anna Wintour személyiségét ihlető szerepet eljátszó Meryl Streep négy gyermek édesanyja. Mivel eltelt két évtized elárulta, mi változott számára az új film kapcsán.

A cipők kényelmesebbek voltak húsz évvel ezelőtt

- idézi szavait a Post.

A színésznő nemrég rátalált a boldogságra

Meryl Streepre 75 évesen talált rá a szerelemre Martin Short személyében. Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy a párnak korábbi kapcsolatokból összesen hét gyermeke és nyolc unokája van. A most 76 éves színésznő és párja a hírek szerint az esküvőt tervezgetik, de még semmi konkrét hír nem érkezett a jövőbeni terveikről.