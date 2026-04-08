Meryl Streep sosem látott oldalát mutatta meg – így telnek napjai hat unokája körében

Meryl Streep ritka betekintést engedett hatgyermekes nagymamaként töltött mindennapjaiba egy Anna Wintourral készített páros interjúban. Streep nemrégiben újra eljátszotta a hírhedt Miranda Priestly szerepét Az ördög Pradát visel 2 című filmben, amely a jövő hónapban kerül a mozikba.

Meryl Streep hat unokájáról mesélt az interjúban – Fotó: Patrick Harbron

Meryl Streep és Anna Wintour egyaránt élvezik a nagymamaszerepüket

Az eredeti filmet húsz évvel ezelőtt mutatták be, és legendásan arról szólt, milyen volt a Vogue magazinnál dolgozni Anna Wintour vezetése alatt, aki tavaly 37 év után lemondott főszerkesztői posztjáról.

Nemrégiben Greta Gerwig interjút készített Wintourral és Streeppel a Vogue számára, amelyben a párost a családi életükről, különösen a nagymamaságról kérdezte. Gerwig feltette a kérdést: „Hogyan lehet egyensúlyban tartani a nagymamaságot a munkával?” Streep pedig őszintén válaszolt.

Hat unokám van, mind hat év alattiak: hat-, öt-, négy-, három-, két- és egyévesek. Remélem, még nincs vége, de majd meglátjuk. El sem tudom mondani, mennyit jelent nekem, hogy a gyerekeim ugyanannyi időt szánnak rám, mint a saját gyerekeikre. Az egyetlen probléma az, hogy az ország másik felén vannak, szóval sokat vagyok repülőgépen.

Meryl Streep négy gyermek Henry Wolfe, Mamie, Grace és Louisa édesanyja. Azt is megjegyezte, hogy egyesek szerint túlzottan bevonódik az unokái életébe.

A BAFTA-díjas sztár elidegenedett férjével osztozik gyermekein, Don Gummerrel, akivel néhány évvel ezelőtt csendesen mentek szét. A szakításuk csak 2023-ban vált nyilvánossá, és állítólag jelenleg is válófélben vannak.

Anna Wintour a saját családi életéről is beszélt, elmondta, hogy négy unokája és négy mostohaunokája van, akik mellette nőttek fel.

Megpróbálom a gyerekeimbe és az unokáimba nevelni, hogy a család számít, és a család szeretetet és támogatást nyújt. Ha ez megvan, minden más rendben lesz

– mondta a 76 éves színésznő az Unilad cikkében.