Anne Hathaway megnyílt, néha csak a testi hibáira tud koncentrálni

Anne Hathaway az utóbbi időben fiatalos megjelenésével hívta fel magára a figyelmet, a vörös szőnyegen gyakran fele annyi idősnek látszik, mint amennyi valójában.

Anne Hathaway őszintén beszélt a testdiszmorfiás zavaráról

A 43 éves színésznő, aki Az ördög Pradát visel 2 főszereplője, továbbra is küzd bizonytalanságokkal, nyilatkozta a Harper's Bazaar 2026. májusi számában. Elmondása szerint néha aggódik a teste miatt, és a testdiszmorfiás zavarral (BDD) kapcsolatos küzdelme is előtérbe kerül, amely az Egyesült Államokban meglehetősen gyakori probléma.

A testdiszmorfiás zavar egy súlyos mentális egészségügyi állapot, amelyben az egyén a saját testének vélt vagy valós, de jelentéktelen hibáira fókuszál, és azokat torznak vagy csúnyának érzékeli. A színésznő azt is elárulta, bár a teste megváltozott, most boldogabb, mint fiatalon.

Azt hiszem, az öregedésről szóló beszélgetések gyakran azt feltételezik, hogy az élet első szakasza a legboldogabb és legkielégítőbb, és én nem feltétlenül gondolom, hogy ez igaz

Egy másik interjúban a Harper's Bazaar számára elmondta, hogy nem szeretne „orvosi jellegű részletekről beszélni”. Ez annak fényében történt, hogy a rajongók gyakran feltételezték, a New York-i színésznő fiatalos külsejét arcplasztikának köszönheti. Hathaway azonban lenyűgöző megjelenését annak tulajdonítja, hogy felhagyott az alkoholfogyasztással, és rendszeresen használja a Shiseido termékeit a márka nagyköveteként.

Az Oscar-díjas színésznő soha nem állította, hogy kés alá feküdt volna. Egy 2024-es interjúban a Vogue France-nak Hathaway elmondta, hogy a plasztikai műtétekről szóló kérdés „rendkívül intim”, és hangsúlyozta, hogy nem ítélkezik más színészek felett. Korábban azt is tagadta, hogy valaha injekciókat kapott volna - írja a DailyMail.