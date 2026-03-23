Hoppá: Anne Hathaway feleségül ment Shakespeare-hez

Nem csalás, nem ámítás! Így történt bizony, Anne Hathaway a világhírű William Shakespeare első felesége volt. Bár az igaz, hogy valahol sántít a történet, hiszen a hollywoodi színésznő és az író, költő nem is egy korszakban élnek/éltek.

Anne Hathaway valóban a felesége volt az írónak, de nem a színésznőről van szó

Fotó: Northfoto/Hot! magazin

Nem ez az Anne Hathaway volt Shakespeare szíve hölgye

A történelmi idővonal nem borult fel és nem is találtuk még fel az időutazást, de az tény, hogy körbe ment a közösségi médiában egy fotó, amin a hollywoodi színésznő Anne Hathaway szorosan és nagy mosollyal öleli William Shakespeare-t. A fotó egy viccből indult, ami a színésznő oldalán jelent meg.

Milyen volt a 90-es évek?

– kérdezik a színésznőtől, aki már éppen válaszolna, de csak ennyit mond: „Várj... 1590?”

1582-ben ugyanis William Shakespeare felesége ténylegesen egy Anne Hathaway nevezetű hölgy lett. A hollywoodi színésznő örülhet, hiszen így már nem csak tehetségéért fog eszükbe jutni az embereknek a neve. Nem mindennapi olyan híres költők, írók mellett szerepelni egy mondatban, mint Shakespare.

A montázsban pár fotót fel is sorakoztatott William Shakespeare-ről és akkori feleségéről, Anne Hathaway-ről, majd a poén kedvéért össze is szerkesztette saját magát és az írót egy „közös fotóra”. A kommentelők megőrültek, sokakat mosolyra fakasztott Hathaway videója, míg másokat szabályosan sokkolt a tény, hogy ilyen létezik.