Hoppá: Anne Hathaway feleségül ment Shakespeare-hez

Ilyen szépen mosolyog színésznő a drámaíróra. Anne Hathaway volt Shakespeare első felesége.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2026.03.23. 13:00
Anne Hathaway William Shakespeare házasság igazság

Nem csalás, nem ámítás! Így történt bizony, Anne Hathaway a világhírű William Shakespeare első felesége volt. Bár az igaz, hogy valahol sántít a történet, hiszen a hollywoodi színésznő és az író, költő nem is egy korszakban élnek/éltek. 

Anne Hathaway valóban a felesége volt az írónak, de nem a színésznőről van szó 
Nem ez az Anne Hathaway volt Shakespeare szíve hölgye

A történelmi idővonal nem borult fel és nem is találtuk még fel az időutazást, de az tény, hogy körbe ment a közösségi médiában egy fotó, amin a hollywoodi színésznő Anne Hathaway szorosan és nagy mosollyal öleli William Shakespeare-t. A fotó egy viccből indult, ami a színésznő oldalán jelent meg.

Milyen volt a 90-es évek?

– kérdezik a színésznőtől, aki már éppen válaszolna, de csak ennyit mond: „Várj... 1590?”

1582-ben ugyanis William Shakespeare felesége ténylegesen egy Anne Hathaway nevezetű hölgy lett. A hollywoodi színésznő örülhet, hiszen így már nem csak tehetségéért fog eszükbe jutni az embereknek a neve. Nem mindennapi olyan híres költők, írók mellett szerepelni egy mondatban, mint Shakespare.

A montázsban pár fotót fel is sorakoztatott William Shakespeare-ről és akkori feleségéről, Anne Hathaway-ről, majd a poén kedvéért össze is szerkesztette saját magát és az írót egy „közös fotóra”. A kommentelők megőrültek, sokakat mosolyra fakasztott Hathaway videója, míg másokat szabályosan sokkolt a tény, hogy ilyen létezik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
