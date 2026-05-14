10 okból is jelentős nap a mai: ezek mind május 14-én történtek
Vannak napok, melyeken az átlagosnál is több fontos, történelmi dolog történik. Ilyen nap többek között május 14-e is. Mutatjuk, mi minden történt ezen a napon, amik változásokat hoztak a világban!
1., 1897-ben ezen a napon orvosdoktorrá avatták szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt
Hugonnay 1879-ben szerzett orvosi diplomát külföldön, 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász dr. Tauffer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni – olvasható a Wikipédián.
2., Budapest első polgármestere május 14-én született
Kamermayer Károly 1829. születésű politikus előbb Buda, majd Pest szolgálatába lépett. 1861-ben Buda főjegyzője, majd 1867-ben Pest város tanácsnoka lett. Nagy érdemei vannak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban, az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikust nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 1873-tól 1896-ig látta el.
3., Minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja is köthető a mai naphoz
35 évvel ezelőtt, 1991. május 14-én hunyt el Gerevich Aladár vívó, minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja. Harmincnégyszeres magyar bajnok (kard egyéni, kardcsapat, tőr egyéni, tőrcsapat, párbajtőrcsapat) volt, emellett csak 1932-1960 között 7 olimpiai aranyérmet szerzett. Az első aranyérmét 22 évesen, míg az utolsót a római olimpián 50 évesen nyerte. Az összesen 10 olimpiai érmén túl még 19 világ- és Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett karrierje során.
4., A Szellemirtók című film magyar operatőre is ezen a napon született
Kovács László magyar–amerikai operatőr (Szelíd motorosok, Szellemirtók) 1933. május 14-én született. A Szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben és utána is számos filmben dolgozott, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemirtók, a Ruby Cairo és a Szabadítsátok ki Willyt! 2-ben.
5., A Facebook kitalálója ma lett 42 éves
Mark Zuckerberg ma ünnepli a 42. születésnapját. A Facebookot a kollégiumi szobájában lakótársaival, Dustin Moskovitzcal és Chris Hughesszal együtt indította el a Harvard egyetemen.
6., George Lucas 82 éves lett
George Lucas producer, író, és sokak által kedvelt rendező 1944-ben született a kaliforniai Modestóban, ami a San Joaquin völgy északi végén gyorsan fejlődő farmközpontnak számított akkoriban. Gyermekkora akár egy filmbe is beillett volna: az udvarban cirkuszi mutatványokat, karneválokat rendezett, a közeli parkban pedig házilag barkácsolt, lábhajtású járgányaival versenyzett.
7., A Varsói Szerződést is ezen a napon írták alá
1955. május 14-én Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói Szerződést, ami egy a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény.
8., Az első stopperóra szabadalmát is május 14-én nyújtották be
Méghozzá Adolphe Nicole, Svájcban. Egészen pontosa az úgynevezett kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet szabadalmaztatta 164 évvel ezelőtt.
9., Nyilvánosságra hozták Anne Frank naplóját
Méghozzá 40 évvel ezelőtt, 1986. május 14-én. Anne 1942-ben, tizenharmadik születésnapjára egy naplót kapott ajándékba. A napló elején lévő emblémát néhány nappal később kicserélte apja képére. A naplóba egy fiktív barátnőjének írta bejegyzéseit, akit Kittynek nevezett és a naplóbejegyzések „Drága Kitty”, „Legdrágább Kitty”, „Kedves Kitty” és hasonló megszólításokkal kezdődnek.
10., Beadták az első himlő elleni oltást
Edward Jenner 1796-ban kezdett el ezen a területen kísérletezni. Úgy döntött, hogy egy James Phipps nevű fiúnak napokig adagol egy tehén himlőhólyagjaiból származó váladékot, azaz tehénhimlővel fertőzte meg a fiút, aki viszont sikeresen átesett a betegségen és később nem is lett beteg. Így bebizonyosodott a vakcinázás jelentősége, melyet azóta is alkalmaznak a fertőzések elleni védelemben.
Véradás is lesz ma, méghozzá három budapesti helyszínen
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Ismét esős nap elé nézünk
A koponyeg.hu szerint csütörtökön eleinte sok napsütésre van kilátás, majd délután délnyugat, nyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek. 20-22 fok köré melegszik a levegő.
A BKK közölte: itt lesznek forgalmi változások a városban
- Jelzőlámpahibára kell számítani a Hungária körút–Kerepesi út csomópontban 08:00 és 14:00 óra között.
- Lezárják a Mogyoródi úti vasúti átjárót ma 20:00 és május 15., péntek 05:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XII. kerületben a Bürök utcában május 14., csütörtök 07:30 és május 20., szerda 15:30 óra között.
- Szakaszos és időszakos útszűkület lesz a II. kerületben a Csalogány utcában 07:00 és 15:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00 és 18:00 óra között.
- Valamint egyenirányítás lesz a XIV. kerületben a Korong utcában 06:00 és 23:00 óra között.
A szezon első esti sétája is ma lesz az állatkertben
A Fővárosi Állat és Növénykertben egy esti séta keretében megismerhetjük az állatorvosi rendelőt. Benézhetünk a botanikai gyűjtemény háttér üvegházaiba, és megnézhetjük a kertészek egyedi gyűjteményét is. A Cápasuliban pedig nemcsak cápákkal találkozhatunk, hanem a háttérben működő technikáról is mesélnek majd a gondozók. Ezek mellett pedig rejtélyek, kalandok, ajándékok és finom falatok is várják a látogatókat május 14-én.
A Helló, Margit! fesztivál is ma kezdődik
Május 14–17. között újra jön a Helló, Margit! fesztivál a Margit-negyedben: helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz Színház víkend, Zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, Mechwart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság, ennek része a Fenntartható Divatőrületek a Fény Utcai Piacon. Az esemény további részletei ITT olvashatók.
