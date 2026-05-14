10 okból is jelentős nap a mai: ezek mind május 14-én történtek

Vannak napok, melyeken az átlagosnál is több fontos, történelmi dolog történik. Ilyen nap többek között május 14-e is. Mutatjuk, mi minden történt ezen a napon, amik változásokat hoztak a világban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 06:30
10 jelentős esemény is köthető a mai naphoz, május 14-éhez. A Metropol sorra veszi az ismert születésnaposokat és az emlékezetes évfordulókat. 

1., 1897-ben ezen a napon orvosdoktorrá avatták szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt

Hugonnay 1879-ben szerzett orvosi diplomát külföldön, 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász dr. Tauffer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni – olvasható a Wikipédián.

2., Budapest első polgármestere május 14-én született

Kamermayer Károly 1829. születésű politikus előbb Buda, majd Pest szolgálatába lépett. 1861-ben Buda főjegyzője, majd 1867-ben Pest város tanácsnoka lett. Nagy érdemei vannak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban, az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikust nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 1873-tól 1896-ig látta el.

3., Minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja is köthető a mai naphoz

35 évvel ezelőtt, 1991. május 14-én hunyt el Gerevich Aladár vívó, minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja. Harmincnégyszeres magyar bajnok (kard egyéni, kardcsapat, tőr egyéni, tőrcsapat, párbajtőrcsapat) volt, emellett csak 1932-1960 között 7 olimpiai aranyérmet szerzett. Az első aranyérmét 22 évesen, míg az utolsót a római olimpián 50 évesen nyerte. Az összesen 10 olimpiai érmén túl még 19 világ- és Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett karrierje során.

4., A Szellemirtók című film magyar operatőre is ezen a napon született

Kovács László magyar–amerikai operatőr (Szelíd motorosok, Szellemirtók) 1933. május 14-én született. A Szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben és utána is számos filmben dolgozott, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemirtók, a Ruby Cairo és a Szabadítsátok ki Willyt! 2-ben.

5., A Facebook kitalálója ma lett 42 éves

Mark Zuckerberg ma ünnepli a 42. születésnapját. A Facebookot a kollégiumi szobájában lakótársaival, Dustin Moskovitzcal és Chris Hughesszal együtt indította el a Harvard egyetemen.

6., George Lucas 82 éves lett

George Lucas producer, író, és sokak által kedvelt rendező 1944-ben született a kaliforniai Modestóban, ami a San Joaquin völgy északi végén gyorsan fejlődő farmközpontnak számított akkoriban. Gyermekkora akár egy filmbe is beillett volna: az udvarban cirkuszi mutatványokat, karneválokat rendezett, a közeli parkban pedig házilag barkácsolt, lábhajtású járgányaival versenyzett.

7., A Varsói Szerződést is ezen a napon írták alá

1955. május 14-én Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói Szerződést, ami egy a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény.

8., Az első stopperóra szabadalmát is május 14-én nyújtották be

Méghozzá Adolphe Nicole, Svájcban. Egészen pontosa az úgynevezett kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet szabadalmaztatta 164 évvel ezelőtt.

9., Nyilvánosságra hozták Anne Frank naplóját

Méghozzá 40 évvel ezelőtt, 1986. május 14-én. Anne 1942-ben, tizenharmadik születésnapjára egy naplót kapott ajándékba. A napló elején lévő emblémát néhány nappal később kicserélte apja képére. A naplóba egy fiktív barátnőjének írta bejegyzéseit, akit Kittynek nevezett és a naplóbejegyzések „Drága Kitty”, „Legdrágább Kitty”, „Kedves Kitty” és hasonló megszólításokkal kezdődnek.

10., Beadták az első himlő elleni oltást

Edward Jenner 1796-ban kezdett el ezen a területen kísérletezni. Úgy döntött, hogy egy James Phipps nevű fiúnak napokig adagol egy tehén himlőhólyagjaiból származó váladékot, azaz tehénhimlővel fertőzte meg a fiút, aki viszont sikeresen átesett a betegségen és később nem is lett beteg. Így bebizonyosodott a vakcinázás jelentősége, melyet azóta is alkalmaznak a fertőzések elleni védelemben.

Az első oltást is ezen a napon adták be, méghozzá a himlő ellen (Fotó: Kozma István/Észak Magyarország – Képünk illusztráció)

Véradás is lesz ma, méghozzá három budapesti helyszínen

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ismét esős nap elé nézünk

A koponyeg.hu szerint csütörtökön eleinte sok napsütésre van kilátás, majd délután délnyugat, nyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek. 20-22 fok köré melegszik a levegő.

A BKK közölte: itt lesznek forgalmi változások a városban

  • Jelzőlámpahibára kell számítani a Hungária körút–Kerepesi út csomópontban 08:00 és 14:00 óra között.
  • Lezárják a Mogyoródi úti vasúti átjárót ma 20:00 és május 15., péntek 05:00 óra között.
  • Félpályás lezárás lesz a XII. kerületben a Bürök utcában május 14., csütörtök 07:30 és május 20., szerda 15:30 óra között.
  • Szakaszos és időszakos útszűkület lesz a II. kerületben a Csalogány utcában 07:00 és 15:00 óra között.
  • Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00 és 18:00 óra között.
  • Valamint egyenirányítás lesz a XIV. kerületben a Korong utcában 06:00 és 23:00 óra között.

A szezon első esti sétája is ma lesz az állatkertben

A Fővárosi Állat és Növénykertben egy esti séta keretében megismerhetjük az állatorvosi rendelőt. Benézhetünk a botanikai gyűjtemény háttér üvegházaiba, és megnézhetjük a kertészek egyedi gyűjteményét is. A Cápasuliban pedig nemcsak cápákkal találkozhatunk, hanem a háttérben működő technikáról is mesélnek majd a gondozók. Ezek mellett pedig rejtélyek, kalandok, ajándékok és finom falatok is várják a látogatókat május 14-én.

A Helló, Margit! fesztivál is ma kezdődik

Május 14–17. között újra jön a Helló, Margit! fesztivál a Margit-negyedben: helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz Színház víkend, Zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, Mechwart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság, ennek része a Fenntartható Divatőrületek a Fény Utcai Piacon. Az esemény további részletei ITT olvashatók.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
