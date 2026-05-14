10 okból is jelentős nap a mai: ezek mind május 14-én történtek

10 jelentős esemény is köthető a mai naphoz, május 14-éhez. A Metropol sorra veszi az ismert születésnaposokat és az emlékezetes évfordulókat.

1., 1897-ben ezen a napon orvosdoktorrá avatták szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt

Hugonnay 1879-ben szerzett orvosi diplomát külföldön, 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász dr. Tauffer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni – olvasható a Wikipédián.

2., Budapest első polgármestere május 14-én született

Kamermayer Károly 1829. születésű politikus előbb Buda, majd Pest szolgálatába lépett. 1861-ben Buda főjegyzője, majd 1867-ben Pest város tanácsnoka lett. Nagy érdemei vannak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban, az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikust nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 1873-tól 1896-ig látta el.

3., Minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja is köthető a mai naphoz

35 évvel ezelőtt, 1991. május 14-én hunyt el Gerevich Aladár vívó, minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja. Harmincnégyszeres magyar bajnok (kard egyéni, kardcsapat, tőr egyéni, tőrcsapat, párbajtőrcsapat) volt, emellett csak 1932-1960 között 7 olimpiai aranyérmet szerzett. Az első aranyérmét 22 évesen, míg az utolsót a római olimpián 50 évesen nyerte. Az összesen 10 olimpiai érmén túl még 19 világ- és Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett karrierje során.

4., A Szellemirtók című film magyar operatőre is ezen a napon született

Kovács László magyar–amerikai operatőr (Szelíd motorosok, Szellemirtók) 1933. május 14-én született. A Szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben és utána is számos filmben dolgozott, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemirtók, a Ruby Cairo és a Szabadítsátok ki Willyt! 2-ben.

5., A Facebook kitalálója ma lett 42 éves

Mark Zuckerberg ma ünnepli a 42. születésnapját. A Facebookot a kollégiumi szobájában lakótársaival, Dustin Moskovitzcal és Chris Hughesszal együtt indította el a Harvard egyetemen.