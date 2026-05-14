Rohantak a tűzoltók: három gyerek halt meg a brutális háztűzben
Megdöbbentő dolog derült ki az anyáról. Felkavaró részletek következnek a háztűzről.
Egy borzalmas háztűz három kisgyermek életét követelte az Egyesült Államokban. A nyomozás kiderítette, hogy a gyerekek anyja magukra hagyta őket, közben lobbantak fel a lángok. A pennsylvaniai tűzoltók mindent megtettek, de nem tudták megmenteni a gyerekek életét.
Az anya egyedül hagyta a gyerekeket a háztűz előtt
A gyermekek édesanyját, Danozjna Shalita Marjie Williams néhány héttel a tragédia után őrizetbe vették a március 29-én történt felkavaró tűzesettel kapcsolatban. Kiderült: a helyszínre érkező tűzoltók nehezen tudtak bejutni az épületbe, mivel a lépcsőházat egy matrac zárta el, a lépcső tetején lévő ajtót pedig egy kanapé torlaszolta el. Végül egy másik bejáraton keresztül jutottak be a lakásba, és kihozták a gyerekeket. A tűzben két gyermek a helyszínen vesztette életét, míg a harmadik gyermeket kritikus állapotban szállítottak kórházba, ahol később ő is belehalt sérüléseibe.
Az online gyászjelentések szerint az áldozatok az 5 éves, Tobias Ya'Shan Lee Huff, a 3 éves Da'Liyla Lelona Huff és a mindössze öt hónapos Amirah Al-Mansouri.
Az amerikai nyomozók szerint az anya felügyelet nélkül hagyta a gyerekeket. Ráadásul a nő kezdetben hazudott arról, hol tartózkodott a tűzeset idején. Azt állította, hogy mindössze öt percre ment el, azonban a biztonsági kamerák felvételei alapján körülbelül 50 percig volt távol. Egy tanú később azt vallotta a rendőrségen, hogy Williams kábítószert akart vásárolni aznap este...
A tűz pontos keletkezési okát a hatóságok még nem állapították meg. Az anyát többek között gyilkossággal, gyermekek veszélyeztetésével, súlyos testi sértéssel és mások gondatlan veszélyeztetésével vádolják. Jelenleg óvadék ellenében szabadlábon védekezhet – írja a People.
