Zavarta a szomszédban focizó gyerekek, légpuskával támadt rájuk

Felháborító az, amit egy debreceni férfi megengedett magának. A rendőröknek kell most felelnie.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.13. 11:21
Fociztak a gyerekek április 25-én délután Debrecenben, egyikőjük még egy sípot is fújkált a játék közben és néha még a kerítésnek is nekipattant a labda.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A szomszéd megelégelte a hangoskodó fiatalokat, és egy légpuskával a kezében adott nyomatékot annak, hogy csendesebb vasárnap délutánra vágyik. Hatásosnak bizonyult a fellépése, mivel a gyerekek sírva szaladtak be a szüleikhez a házba, akik azonnal hívták a rendőrséget.

A járőrök mindkét felet meghallgatták, majd az 56 éves szomszédot előállították, a légpuskát pedig lefoglalták. Kihallgatásán a férfi részletes beismerő vallomást tett, cselekedetét hirtelen dühével magyarázta, azonban megbánta, hogy ennyire ráijesztett a gyerekekre.

A Debreceni Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt folytatott eljárást vele szemben. A nyomozók a napokban bíróság elé állítási javaslattal befejezték az ügy vizsgálatát - közölte a rendőrség.

