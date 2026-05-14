Liu Shaolin Sándor jelentette be a hírt, új csöppséggel bővült a család
Örömhírt jelentett be az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. Liu Shaolin Sándor családja új csöppséggel bővült.
Új jövevénnyel bővült Liu Shaolin Sándor családja: az olimpiai bajnok sportoló közösségi oldalán jelentette be, hogy egy pomerániai törpespicc érkezett hozzájuk. A cuki négylábú azonnal elrabolta a rajongók szívét, a bejegyzés alatt pedig rengeteg gratuláló komment érkezett.
A 2022 óta kínai színekben versenyző Liu Shaolin Sándor számára nem a tervek szerint alakult az elmúlt időszak, hiszen testvérével, Liu Shaoanggal ellentétben nem került be a téli olimpiára készülő válogatott keretébe. A fivérek ezt követően a modellkedés világában is kipróbálták magukat, most pedig egy egészen más örömhírt osztott meg követőivel az olimpiai bajnok sportoló.
Liu Shaolin Sándor közösségi oldalán jelentette be, hogy új jövevénnyel bővült a család: egy imádni való pomerániai törpespicc érkezett hozzájuk. A fotón jól látható, ahogy a gyorskorcsolyázó az ölében tartja a csöppséget, amely azonnal elvarázsolta a rajongókat is.
A pomerániai törpespicc ára Magyarországon általában 150–350 ezer forint között mozog egy átlagos, fajtatiszta kölyök esetében, míg egy prémium vérvonalú egyedért akár 400–800 ezer forintot is elkérhetnek a tenyésztők. Külföldön azonban még ennél is magasabbra szökhetnek az árak: egy különlegesebb, kiemelt tenyészetből származó pomerániaiért akár 2 millió forintnak megfelelő összeget is fizetnek a gazdik.
