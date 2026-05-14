Liu Shaolin Sándor jelentette be a hírt, új csöppséggel bővült a család

Új jövevénnyel bővült Liu Shaolin Sándor családja: az olimpiai bajnok sportoló közösségi oldalán jelentette be, hogy egy pomerániai törpespicc érkezett hozzájuk. A cuki négylábú azonnal elrabolta a rajongók szívét, a bejegyzés alatt pedig rengeteg gratuláló komment érkezett.

Új jövevénnyel bővült Liu Shaolin Sándor családja (Fotó: Jeff Spicer)

Új jövevénnyel bővült Liu Shaolin Sándor családja

A 2022 óta kínai színekben versenyző Liu Shaolin Sándor számára nem a tervek szerint alakult az elmúlt időszak, hiszen testvérével, Liu Shaoanggal ellentétben nem került be a téli olimpiára készülő válogatott keretébe. A fivérek ezt követően a modellkedés világában is kipróbálták magukat, most pedig egy egészen más örömhírt osztott meg követőivel az olimpiai bajnok sportoló.

Liu Shaolin Sándor közösségi oldalán jelentette be, hogy új jövevénnyel bővült a család: egy imádni való pomerániai törpespicc érkezett hozzájuk. A fotón jól látható, ahogy a gyorskorcsolyázó az ölében tartja a csöppséget, amely azonnal elvarázsolta a rajongókat is.