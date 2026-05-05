Könnyek között pakolt ki Rubint Rella: Kiderült az igazság a válás utáni titkos ingatlanvásárlásról

Sokan aggódtak az elmúlt hónapokban a gyönyörű influenszerért, aki a közösségi médiában mutatott magabiztos arca mögött valójában darabokra hullott világát próbálta újraépíteni. Rubint Rella most egy szívszorító videóban jelentette be: elhagyja azt a közeget, amely a válása utáni legnehezebb időkben a biztonságot jelentette számára, és beköltözik élete első, teljesen saját tulajdonú ingatlanába.

Végső búcsút vett a múltjától Rubint Rella

Kitakarítani ezt a lakást most más volt, mint korábban… Azt mondják, a rendrakás nemcsak a tárgyakról szól, hanem a lélekről is. Minden egyes doboz súlya kellett ahhoz, hogy érezzem: valahol egy újabb terhet teszek le. Ez volt az én halk köszönetnyílvánításom az elmúlt évekért. Már tiszta szívvel léphetek át az új küszöbön

– írta Rubint Rella TikTok videójához. Nem tagadja, hogy a költözés minden perce egyfajta halk köszönetnyilvánítás volt az elmúlt évekért, amelyek bár fájdalmas véget értek, mégis formálták a személyiségét.

„Nem akartam indulatból beszélni”

A rajongók már régóta sejtették, hogy valami megváltozott, de Rella tudatosan hallgatott. Most elárulta, hogy a hallgatás oka a gyógyulási folyamat volt: nem érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy a nagy nyilvánosság elé álljon a terveivel. „Nem akartam indulatból beszélni, ezért hagytam időt magamnak” – vallotta be őszintén korábban.

A boldog bejelentés mellett azonban felszakadtak a régi sebek is. Rella kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról a sokkról, amit a nyolcéves kapcsolata és házassága tavaly májusi összeomlása okozott. Bevallotta, sosem gondolta volna, hogy ez a szerelem egyszer véget érhet, és az elmúlt egy évet egy „nagyon durva hullámvasútként” jellemezte, ahol a mélységeket és a magasságokat is megélte.

Rubint Rella válása után új életet kezdett

Bár sokan kritizálták, amiért a szakítás után hosszú ideig a korábbi közös lakásban maradt, Rella most minden kételyt eloszlatott. Elárulta, hogy kutyájával, Sansával és rengeteg holmijával nem volt egyszerű megfelelő albérletet találni, de ennél többre is vágyott: saját biztonságra.

Ezt a házat én saját magam, önerőből vásároltam. Egy szerelemprojekt ez számomra

– mondta elcsukló hangon a videóban. Számára ez az új otthon nem csupán ingatlan, hanem a függetlenség és az újrakezdés szimbóluma. Külön öröm számára, hogy imádott négylábú barátjának, Sansának végre hatalmas kertje lesz, ahol szabadon rohangálhat. „Nagyon büszke vagyok magamra miatta. Ez jelenti nekem azt, hogy a legnagyobb mélységből is fel tudtam állni!” – zárta gondolatait az influenszer, aki most már tiszta szívvel, tehermentesen lépi át az új küszöböt.