Rubint Rella: „Már nem félek, hogy elveszítek valamit, tisztán látom az értékeimet”

Harminchárom napra teljesen egyedül elindulni egy másik kontinensre még a rutinos világlátók között is nagy kihívás lenne, márpedig Rubint Rella éppen ezt teljesítette tavaly év végén. A fitneszedző minden állomásáról folyamatosan videókat készített és hasznos beszámolókkal lepte meg követőit, akik imádták a solo trip minden egyes percét. Lapunknak most részletesen elmesélte, miben érezte, hogy változott az elmúlt időszakban és milyen felismerésekre jutott a hosszú egyedüllét során.

Rubint Rella válása után néhány hónappal egy 33 napos egyedüli utazásra indult, ahol az elképesztő élmények mellett rengeteg mindenre rájött saját magával kapcsolatban is

Rubint Rella 33 napig egyedül járta be Vietnám és Kambodzsa állomásait

A rengeteg tapasztalat mellett ez egy önismereti utazás is volt

Mára jóval könnyebben tud nemet mondani és sokkal határozottabb

Rubint Rella: „Elengedtem a kételyeimet”

A fiatal élelmiszermérnök saját bevallása szerint többször is utazott már egyedül, igaz 2-3 napokra belföldön, ami miatt maga az egyedüllét nem volt számára idegen érzés a világ túlsó végén sem. Ám az neki is megálljt parancsolt egy pillanatra, amikor rá kellett jönnie, hogy nincs kire támaszkodnia.

Az első napon Hanoiba, Vietnámba úgy érkeztem meg, hogy kettétört a bőröndöm, szakadt az eső és a szállásomon sem éreztem magam biztonságban. Nagyon fáradt voltam az utazás és az időeltolódás miatt, és ott álltam bizonytalanul, hogy most mi legyen. Idegen város, idegen zajok, és nincs kihez fordulni, és akkor jött a felismerés, hogy most tényleg csak magamra számíthatok.

Az első megpróbáltatások után egyre inkább hagyta magát sodródni és engedte, hogy hassanak rá a messzi vidék ingerei.

Sokkal nyitottabb lettem, és elkezdtem igent mondani olyan váratlan, nem tervezett élményekre is, amikre korábban biztosan nemet mondtam volna. Elengedtem a kételyeimet, az irányítást és hagytam, hogy a dolgok maguktól történjenek. Így viszont olyan élményekben volt részem, amik tényleg felbecsülhetetlenek. Sokszor a váratlan találkozások tették igazán felejthetetlenné az adott várost.

Rella elképesztő élményekkel tért haza a több mint egy hónapos solo tripről, többek között megtanult lassítani és bízni önmagában

Rella úgy érzi, a legnagyobb változást az jelenti számára, hogy megtanult magára támaszkodni és sokkal határozottabb, amikor döntést kell hoznia.

Nem akarok már minden helyzetben megfelelni vagy azonnali válaszokat találni. Elfogadtam, hogy vannak dolgok, amikre nincs ráhatásom. Megtanultam elengedni azt, ami nem engem szolgál, ezáltal sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lettem.

A fitneszedző az út során jött rá, hogy sokkal bátrabb és belevalóbb, mint hitte; olyan erő és lazaság van benne, amit korábban ő maga sem ismert fel. Megtanult igazán bízni önmagában és megbékélt a csenddel, a magával töltött idővel.