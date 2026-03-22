Rubint Rella: „Már nem félek, hogy elveszítek valamit, tisztán látom az értékeimet”
A fitneszedző tavaly év végén egy 33 napos szóló utazásra indult Vietnám és Kambodzsa térségébe. Rubint Rella természetesen részletes vlogot készített a tapasztalatairól, lapunknak adott interjújában kendőzetlen őszinteséggel vallott róla, hogy miben változtatta őt meg ez a hihetetlen utazás.
Harminchárom napra teljesen egyedül elindulni egy másik kontinensre még a rutinos világlátók között is nagy kihívás lenne, márpedig Rubint Rella éppen ezt teljesítette tavaly év végén. A fitneszedző minden állomásáról folyamatosan videókat készített és hasznos beszámolókkal lepte meg követőit, akik imádták a solo trip minden egyes percét. Lapunknak most részletesen elmesélte, miben érezte, hogy változott az elmúlt időszakban és milyen felismerésekre jutott a hosszú egyedüllét során.
- Rubint Rella 33 napig egyedül járta be Vietnám és Kambodzsa állomásait
- A rengeteg tapasztalat mellett ez egy önismereti utazás is volt
- Mára jóval könnyebben tud nemet mondani és sokkal határozottabb
Rubint Rella: „Elengedtem a kételyeimet”
A fiatal élelmiszermérnök saját bevallása szerint többször is utazott már egyedül, igaz 2-3 napokra belföldön, ami miatt maga az egyedüllét nem volt számára idegen érzés a világ túlsó végén sem. Ám az neki is megálljt parancsolt egy pillanatra, amikor rá kellett jönnie, hogy nincs kire támaszkodnia.
Az első napon Hanoiba, Vietnámba úgy érkeztem meg, hogy kettétört a bőröndöm, szakadt az eső és a szállásomon sem éreztem magam biztonságban. Nagyon fáradt voltam az utazás és az időeltolódás miatt, és ott álltam bizonytalanul, hogy most mi legyen. Idegen város, idegen zajok, és nincs kihez fordulni, és akkor jött a felismerés, hogy most tényleg csak magamra számíthatok.
Az első megpróbáltatások után egyre inkább hagyta magát sodródni és engedte, hogy hassanak rá a messzi vidék ingerei.
Sokkal nyitottabb lettem, és elkezdtem igent mondani olyan váratlan, nem tervezett élményekre is, amikre korábban biztosan nemet mondtam volna. Elengedtem a kételyeimet, az irányítást és hagytam, hogy a dolgok maguktól történjenek. Így viszont olyan élményekben volt részem, amik tényleg felbecsülhetetlenek. Sokszor a váratlan találkozások tették igazán felejthetetlenné az adott várost.
Rella úgy érzi, a legnagyobb változást az jelenti számára, hogy megtanult magára támaszkodni és sokkal határozottabb, amikor döntést kell hoznia.
Nem akarok már minden helyzetben megfelelni vagy azonnali válaszokat találni. Elfogadtam, hogy vannak dolgok, amikre nincs ráhatásom. Megtanultam elengedni azt, ami nem engem szolgál, ezáltal sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lettem.
A fitneszedző az út során jött rá, hogy sokkal bátrabb és belevalóbb, mint hitte; olyan erő és lazaság van benne, amit korábban ő maga sem ismert fel. Megtanult igazán bízni önmagában és megbékélt a csenddel, a magával töltött idővel.
Már nem akarok kitölteni minden üres másodpercet. Elkezdtem észrevenni az apró, szinte láthatatlan szépségeket, amik addig elmentek mellettem. Megtanultam befelé figyelni: mit érzek, mi szerez örömet, és mi az, ami feszültséget kelt. A legszebb az egész folyamatban, hogy megtanultam lassítani.
Rubint Rella táborok szervezését is elindította külföldön
A tartalomgyártó nem csupán saját oldala miatt készítette a videókat, elsősorban belső, önismereti utazása miatt is szerette volna megörökíteni az átélt pillanatokat. A reakciók őt is meglepték, mint mondja, rengeteg visszajelzést kapott, hogy mások is erőt merítettek az ő tapasztalataiból.
A nehezebb pillanatok megosztása nem volt könnyű, de én is rengeteget kaptam vissza. Az őszinteség az én életemben az első helyen van és ez az, ami igazi kapcsolódást teremt. Közben pedig bennem is letisztult, hogy mire vágyom igazán, illetve – ami talán a legfontosabb – sokkal könnyebben mondok nemet. Már nem félek attól, hogy ezzel elveszítek valamit, mert tisztán látom az értékeimet és inkább magamat választom.
S hogy mit üzenne azoknak, akik most állnak hasonló döntés előtt? Rubint Rella szerint, ha a gondolat már megszületett, annak valószínűleg oka van és érdemes belevágni, akkor is, ha az ember fél tőle.
Egy életünk van, éljünk, és ne azon gondolkozzunk, mi lett volna ha…! A döntés mindig ott van a kezünkben, hogy változtassunk. Én bármikor újra belevágnék! Sőt, azt érzem, hogy ez csak a kezdete volt valaminek. Az utazás nemcsak élményeket adott, hanem lehetőségeket is. A kint kialakított kapcsolataimnak köszönhetően már dolgozunk a külföldi táborok megszervezésén, és alig várom, hogy továbbadhassam mindazt, amit ezek az utak adtak nekem.
