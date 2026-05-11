"Meg fog halni?" - Egyetlen fotó leplezte le a kislány pusztító rákbetegségét

A kislánya életét sikerült megmentenie annak az édesanyának, aki még tavaly májusban, lefekvés előtt készített róla egy fényképet, majd a vaku egy ritka rákbetegség egy intő jelét leplezte le. A 30 éves Danielle Foggin ekkor egy fehér fényre lett figyelmes a 14 hónapos lánya, Amelia szemében, ami nem hagyta nyugodni őt, így arra jutott, kutatásba kezd.

Egy fotó leplezte le a kislány rákbetegségét / Fotó: SIRAPHOL S. / Freepik (Képünk illusztráció)

Apró jel leplezte le a kislány rákbetegségét

Az internetet böngészve a kétgyermekes édesanya rájött, a tünet a retinoblasztóma, egy ritka szemrák jele is lehet, amely jellemzően hat év alatti gyermekeket érint, így másnap azonnal elvitte Ameliát a háziorvosához. A kislányt ezután beutalták a Darlington Memorial Kórházba Észak-Yorkshire-ben. Innen átszállították a Birminghami Gyermekkórházba, ahol D-stádiumú retinoblasztómát diagnosztizáltak nála.

Egyik este lefekvés előtt készítettem egy fotót, és észrevettem, hogy Amelia arca nem néz ki valami jól. Eleinte nem tudtam megfogalmazni, pontosan miért: az arca szokatlannak tűnt, nem olyannak, mint általában. Hogy ez az anyai ösztön vagy anyai megérzés volt-e, fogalmam sincs, de tudtam, valami nem stimmel

- mondta el Danielle az angliai Epplebyből, aki ezt követően figyelt fel a különös fényre a kislány tekintetében, és nézett utána, pontosan mi lehet ennek az oka. Miután kiderült, hogy akár rák is állhat a háttérben, rögtön orvoshoz fordult.

Elvittük a háziorvoshoz, majd másnap már a Darlingtoni Kórházban voltunk, az azt követő napon pedig Birminghamben, ahol szakorvosok fogadtak minket. Három nap leforgása alatt eljutottunk a háziorvostól a szakorvosok bevonásáig és a vizsgálatokig. Egy MRI-vizsgálat megerősítette, hogy Amelie rákos, mire én kapásból azt kérdeztem az orvostól: 'Meg fog halni?'

- idézte fel a történteket az édesanya.

Az orvosok úgy vélték, még idejében sikerült diagnosztizálni a betegséget, ami így kezelhető. A további vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a rák nem terjedt tovább, majd egy műtét során eltávolítottak Amelia szemét. Az operációnak és további 13 beavatkozásnak hála a kislány ma már rákmentes, az édesanyját azonban nem hagyja nyugodni a gondolat, talán sikerült volna megmenteni a gyermeke szemét, ha hamarabb orvoshoz viszik. Danielle azt is elárulta, ugyan Amelia kigyógyult a rákból, jelenleg kozmetikai beavatkozásokon esik át.

Kipróbáltunk egy orbitális implantátumot, de az a fertőzések miatt nem működött, így most egy műszeme van, ami gyakorlatilag egy nagy kontaktlencse

- tette hozzá az édesanya, kiemelve, a ma már kétéves kislány szerencsére jól van: imádja a lovakat, a kutyákat és a szabadtéri programokat, mint minden más gyerek. Danielle továbbá arra inti a többi szülőt, ügyeljenek az apró jelekre, és hallgassanak az ösztöneikre, amennyiben úgy érzik, valami nincs rendben a gyermekükkel - írja a Daily Star.