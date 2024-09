15 éve hunyt el, a világ egykor legszexibb férfija: Patrick Swayze – Galéria

A Dirty Dancing és a Ghost filmek szívtiprója, Patrick Swayze 15 éve hunyt el, 57 évesen. A sármos színészt nők milliói imádták a világ minden táján és persze Hollywood is a lábai előtt hevert. Így az már cseppet sem meglepő, hogy a világ legszexibb férfijának is kikiáltották 1991-ben. A szomorú évfordulón megmutatjuk, melyek voltak karrierje legemlékezetesebb pillanatai.

2009. szeptember 14. – Napra pontosan ma 15 éve, hogy elhunyt a Dirty Dancing szexi sztárja, Patrick Swayze (Fotó: Paramount Pictures)

Swayze szakmai ismertsége az 1983-as A kívülállókkal kezdődött, amit a Vörös hajnal is megerősített egy évvel később. Ám az igazi áttörést természetesen a Dirty Dancing hozta meg neki 1987-ben, ahol végre tánctudását is megcsillogtathatta a nézők előtt, így nem is csoda, hogy a fél világ beleszeretett. A filmek mellett sorozatokban is szerepelt, ezek közül a legsikeresebb az Észak és Dél volt. A Dirty Dancing után belekerült egy olyan skatulyába, amit nagyon nehéz volt levetkőzni, és a zajos siker után egyre több sikertelen alkotásban kapott szerepet. Ezt a rossz szériát végül a szintén közkedvelt Ghost törte meg, amivel újra a csúcsra került. Utolsó filmes szerepe a Karácsonyi csoda című vígjátékban volt.

Patrick Swayze megtapasztalta a hírnév árnyoldalát

A világsztár sokat küzdött alkoholproblémákkal, ami teljesen megváltoztatta a viselkedését felesége elmondása szerint. Ám végül sikeresen megszabadult a függőségétől, melyben nagy szerepe volt annak, hogy a démonjai miatt a felesége, Lisa Niemi egy időre elhagyta őt. A pár 1975-ben kötötte össze az életét, és egészen a színész haláláig együtt voltak. Swayze 2009. szeptember 14-én, ma 15 éve hunyt el hasnyálmirigyrákban, amit 2008-ban diagnosztizáltak nála és bár küzdött a kórral, de végül másfél év után feladta a harcot.