Bevallotta a Dirty Dancing álompárja: az erotikus jelenetükben olyan részegek voltak, hogy alig tudtak magukról

A Dirty Dancing egy igazi kultfilm. Legalább kismilliószor láttuk, minden zenéjét fejből fújjuk, és sokan még a szövegét is tudják. „Babyt senki sem ültetheti a sarokba” – hangzott el az ikonikus mondat, amit azóta emberek milliója idézett már milliónyi szituációban. A legendás táncos film utánozhatatlan, ebben pedig kulcsfontosságú szerepet játszik a két főszereplő. Patrick Swayze és Jennifer Grey bomasztikus alakítást nyújtottak, most azonban bevallották, hogy bizony nekik is okoznak nehézségeket a forgatások.

A Dirty Dancing igazi legendás film

Patrick Swayze és Jennifer Grey nagyszerű párost alkottak a Dirty Dancingben, ám nem ez volt az első közös filmjük. Együtt szerepeltek a Vörös hajnal című filmben, amelyben egy erősen erotikus jelenetet, egy szexjelenetet is le kellett forgatniuk. Akkor még nem volt olyan összeszokott a párosuk, és bizony mindketten nagyon idegesek voltak miatta. Partick nagyon sok alkoholt ivott a forgatás előtt, hogy el tudjon lazulni, Jennifer pedig füvet szívott. Ennek ellenére mindketten nagyon idegesek voltak, és örültek, amikor túl lettek a pillanaton.

A jelenetet végül kivágták, és nem került be a filmbe. Amikor ezt Jennifer megtudta, rettenetesen dühös lett, ugyanis úgy volt vele, hogy ha már leforgatták és kitették őket ennek a stressznek, akkor illett volna betenni a filmbe - írja a Mirror.