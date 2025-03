Március 15. - ezekkel a programokkal és változásokkal számolhatunk

Szombaton az 1848-49-es szabadságharcra emlékezünk, ennek következtében országszerte lesznek megemlékező programok, felvonulások. Március 15-én a programok miatt a forgalmi rend és az üzletek nyitva tartása is megváltozik.

Számos programon vehetünk részt március 15-én. Fotó: Balogh Zoltán

Március 15: forgalmi változások, boltzár

Az ünnepnapon a programok, felvonulások miatt Pesten a Múzeum körúton, az Andrássy út Nagykörúton belüli szakaszán, a Szabadság hídon, valamint a Pilvax közben lehet lezárásokra számítani. Változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos-, buszjárat, mint például a 78-as, 70-es és 83-as trolibuszok, valamint a 105-ös és 15-ös buszjáratok, továbbá a 2-es villamos, módosított útvonalon közlekedik az ünnepnapon. Részletesebben a BKK honlapján tájékozódhatunk a forgalmi rend változás részleteiről.

Március 15-én a nagyobb üzletek zárva tartanak. Kép: Kallus György

Bár vannak kivételek, a nagyobb üzletláncok ezen a napon zárva tartanak. Ahogy Budapesten, úgy a vidéki városokban is zárva tartanak szombaton a Lidl, az Aldi, a Tesco és az Auchan üzletei, továbbá a Spar, InterSpar és a CBA üzletek is csak pénteken és vasárnap várják a vásárlókat.

Nem zárnak be a szombati ünnepnapon a nonstop nyitva tartó, éjjel-nappali üzletek.. A benzinkutak és az ott működő boltok is nyitva tartanak, hasonlóan családi tulajdonban működő kisboltokhoz, trafikokhoz, újság- és virágárusokhoz. A településeken az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak is nyitva lesznek március 15-én.

Programok

Március 15-én szombat reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren, 9:30-tól ünnepi huszármenet indul a Nemzeti Múzeumhoz. 10:30-tól díszünnepséget tartanak a Múzeumkertben, Orbán Viktor miniszterelnök pedig beszédet mond.

A Várkert Bazár szervezésében is van lehetőségünk ünnepelni. A Budavári Palotanegyedben előadásokkal, zenével, kiállításokkal, tánccal és történelmi sétákkal tölthetjük az ünnepnapot.

A nap folyamán (10 és 18 óra között) az Országház ingyenesen látogatható lesz. A nemzeti ünnep napján, valamint 16-án 17 óra 30 perctől 23 óráig a Magyar Nemzeti Múzeum épületének homlokzatát fényfestés díszíti majd.