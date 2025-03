Itt a lista: így lesznek nyitva a boltok március 15-én!

Március 15-e az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, Magyarország nemzeti ünnepe. Időnként március idusaként is emlegetik e napot.

Fotó: Lang Róbert

A Mindmegette összeszedte, hogy hogyan alakul a boltok nyitvatartása:

A Lidl üzleteiben március 14-én a szokásos nyitvatartási időben várják a vásárlókat, március 15-én pedig zárva lesznek a boltjaik.

Az Aldi boltjai is bezárnak március 15-én, de március 16-án, vasárnap már a megszokott nyitvatartás szerint intézhetjük a vásárlást.

Az Auchan áruházai is zárva tartanak március 15-én, előtte és utána a szokásos nyitvatartással várják a vevőket.

Ugyanígy zárva lesznek a Tesco áruházak a munkaszüneti napon, a hét többi napján a megszokott időben vásárolhatunk.

A Spar és Interspar üzletei sem nyitnak ki március 15-én, de pénteken és vasárnap is a szokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

A Penny is bezár a nemzeti ünnepen.

A CBA üzletei szintén zárva tartanak a március 15-ei ünnepnapon.

Mi lesz nyitva szombaton?

Ha a hétvégi menü fontos hozzávalója lemaradt a pénteki bevásárlólistáról, vagy csak hirtelen jut eszünkbe, hogy valami nem várhat vasárnapig, a következő helyeken vehetjük meg azt.

Nem zárnak be a szombati ünnepnapon a nonstop nyitva tartó, éjjel-nappali üzletek. A benzinkutakon és az ott működő kisebb boltokban is lehet majd élelmiszert vásárolni március 15-én. Nyitva lesznek ezeken kívül a családi tulajdonban működő kisboltok, trafikok, a virágboltok és az újságárusok is. A településeken, illetve azok vonzáskörzetében az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak is nyitva tartanak.