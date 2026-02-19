Schobert Norbi: Én nem akarom a fiamat háborúba küldeni és nem akarok pénzt adni Ukrajnának

Schobert Norbi már kézhez is vette a Nemzeti Petíciót, ami a napokban landol minden magyar, választási jogkörrel rendelkező állampolgár postaládájában. A Nemzeti Petíció célja, hogy mi, magyarok egyértelműen megüzenjük a háborúpárti erőknek, hogy nemet mondunk a vérontásra és annak jövőbeli finanszírozására. A fittneszguru természetesen azonnal megadta válaszait és erről egy rövid videót is készített, melyben elmondja, miért is tartja fontosnak, hogy minél többen mondjuk el, nem támogatjuk az öldöklést - írja a Bors.

Schobert Norbi már kitöltötte a Nemzeti Petíciót (Fotó: Végh István)

„Szia! Elmondom, mire jó a Nemzeti Petíciós Program. Tudjátok, hogy az Európai Unió azt akarja, hogy finanszírozzuk az ukrán háborút. Ez minden magyar családra éves szinten akár több millió forint teher lehet.”

A vezetők azt akarják, hogy pénzt és katonákat küldjünk. Én hiszek a demokráciában és hiszek abban, hogy mi hozzuk meg a döntést, hogy mit akarunk finanszírozni.

„Én nem akarom a fiamat háborúba küldeni és nem akarok pénzt adni Ukrajnának. Úgyhogy ezért kitöltöm a Nemzeti Petíciót. Tedd ezt te is!” - hangzik el Schobert Norbi egyértelmű üzenete.

De miről is szól részletesebben és mélységében a Nemzeti Petíció?

Ursula von der Leyen kimondta, hogy már eddig 170 milliárd eurót adtak Ukrajnának. Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el. Az ukrán állam működtetésére 800 milliárd dollárt akarnak kifizetni, és be akarnak szállni Ukrajna oldalán a háborúba. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indít a kormány Nemzeti Petíciót.

NEMET MONDOK az orosz–ukrán háború további finanszírozására!

Brüsszel arra is készül, hogy nem csupán fegyvert szállít. Brüsszelben eldöntötték, beszállnak Ukrajna oldalán a háborúba. Ursula von der Leyen azt mondja, hogy „Európának harcolnia kell!”. A háború költségeit pedig az európai emberekkel, köztük velünk, magyarokkal fizettetik meg.

NEMET MONDOK arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

Egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül. A program nem tartalmazza a fegyverkezésre elkülönített összegeket, erre további 700 milliárd dollárt szánna az EU. A következő évekre vonatkozó, összességében 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagból az uniós elosztási elv alapján Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években. Ez egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1 millió 386 ezer forintos terhet jelentene.

NEMET MONDOK a rezsiárak háború miatti emelésére!

A rezsicsökkentésnek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági energiaár. Brüsszel és hazai szövetségeseik mindezt eltörölnék.

Folyamatban van a Nemzeti Petíció íveinek postai kézbesítése.

Töltse ki Ön is a Nemzeti Petíciót, hogy Brüsszelben is meghallják: