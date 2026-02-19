RETRO RÁDIÓ

Megrendítő jelenet az Európai Parlamentben: zokogásban tört ki a tolmács, amikor a 11 éves ukrán kisfiú elmondta, hogyan halt meg az édesanyja

Egy 11 éves ukrán kisfiú a világ előtt mesélte el, hogyan vesztette el édesanyját egy rakétatámadásban. A tolmács nem bírta visszatartani a könnyeit, amikor a gyermek kimondta az utolsó szavakat, amelyeket az anyjának mondott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 08:36
orosz-ukrán háború tragédia ukrajna

Olyan jelenetnek lehettek tanúi az Európai Parlament képviselői, amelyet senki nem fog egyhamar elfelejteni. A 11 éves Roman, aki Ukrajnából érkezett, remegő hangon ült a mikrofon elé, hogy elmondja saját történetét. A tolmács, aki fordított ukránról angolra a jelenlévőknek, elérzékenyült a történet hallatán.

Az Európai Parlament tolmácsa is elérzékenyült
Az Európai Parlament tolmácsa is elérzékenyült a szörnyű háborús történet hallatán
Fotó: makasana photo /  Shutterstock

Hello mindenkinek. A nevem Roman, 11 éves vagyok és Ukrajnából jöttem

 - kezdte bemutatkozását a kisfiú, láthatóan idegesen, de összeszedetten. A teremben ülők feszült csendben hallgatták, amikor Roman felidézte a tragikus napot, amely örökre megváltoztatta az életét.

2022. július 14-én Vinnyicjában voltam az anyukámmal a kórházban…

- kezdte a gyerek mondatainak a fordítását a tolmács, de a hangja elcsuklott és sírni kezdett. Egy másik, a teremben ülő férfi sietett a tolmács segítségére, átvette a fordítást, hogy Roman folytathassa. A kisfiú ekkor kimondta a legszörnyűbb mondatot, amelyet egy gyermek valaha kimondhat:

Ez volt az utolsó alkalom, amikor láttam az anyukámat… és az utolsó alkalom, amikor el tudtam tőle búcsúzni.

Roman ezután felidézte azokat a pillanatokat, amelyek örökre beleégtek az emlékezetébe.

Láttam, hogy a kövek alatt volt. Láttam a haját. Meg tudtam érinteni a haját… és el tudtam búcsúzni tőle.

Román története sajnos nem egyedi eset. Rengeteg gyermek veszítette el az egyik vagy mindkét szülőjét a háború miatt.

