Külföldre csábítják a Fradi gólvágóját, akinek szétrúgták a bordáját

Bár a Honvéddal szembeni szeptemberi Magyar Kupa-döntőben bordatörést szenvedett, négy hét után visszatért a medencébe a görög légiós Sztilianosz Argiropulosz, aki átlagban öt góllal keseríti meg az FTC-riválisok életét. A szerdai, Kotor elleni 26-15-ös BL-csoportdiadalból is öt találattal vette ki a részét. Látni kellett azt az erőfeszítését amiként a bordasérüléséből kikecmergett, a lézerkezelések mellett számos más orvosi módszer segítette a Fradi egyik legjobbját.

A Fradi görög légiósa támadásban nem ismer kegyelmet Fotó: Földi Imre

Nyéki Balázs vezetőedző kiemelte, Argiropulosz évek óta a BL-címvédő zöld-fehérek egyik legjobbja.

Annak idején az Olimpiakosztól a Dubrovnik vásárolta meg, de Varga Zsolttal sikeresen csábítottuk át a Népligetbe. Játékos ember, szeret kártyázni, szívesen beszáll vízilabdázni a serdülők közé is. Nyugodt háttere biztosított, négy éve a legnagyobb egyetértésben él magyar földön görög barátnőjével

– újságolta a Fradi vezetőedzője. Az sem akármilyen teljesítmény, hogy a 29 éves hellászi pólós a most folyó BL-idényben a Brescia elleni idegenbeli győztes meccsen hétből hétszer betalált.

Olaszországba csábítják a Fradi sztárját

A szakvezető tudja, mások is szívesen látnák soraikban a légióst.

A szó legnemesebb értelmében egoista, szeret kitűnni, és azért mindent el is követ, de ezt sohasem a csapategység rovására teszi. Tudatában vagyok annak, hogy az olasz Pro Recco folyamatosan bombázza az ajánlatával. Nem tudom, mennyivel kínálnak többet itteni javadalmazásánál, mégsem áll kötélnek

– tette hozzá Nyéki, aki büszke arra, hogy a zöldek az utóbbi két és fél év során százharmadik győzelmüket aratták szerdán a montenegróiak felett, és mindössze két vereséget lajstromoznak.

„A szép statisztika ellenére a védekezésen javítani kell, a következő időszak feladata éppen ez lesz. Legfőbb titkunk a lövőerő és a sebesség, utóbbi értelemben a világ legjobbjai között vagyunk. A gyorsaságfejlesztéssel külön, a biomechanikai jellemzőket is figyelembe vevő csoportunk foglalkozik, továbbá gyűjtöm a külföldön szereplő magyar légiósok edzésmetodikai tapasztalatait is” – árulta el az FTC vízilabdaedzője.