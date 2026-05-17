700 éves múmia írja felül, amit eddig a halálos betegségekről gondoltunk

Régészek egy 700 éves múmia egyetlen fogának vizsgálata során újraértelmezik az eddig ismert történelmünket. Ez a kis csontdarab szerves részét képezi annak a fertőző halálos betegségnek a megértésében, amely a mai napig veszélyezteti kisgyermekek életét.

Megváltoztatta a múmia foga, amit a halálos betegségről gondoltunk. Fotó: Illusztráció/Pexels

A Bolíviában talált lelet feltárja a Streptococcus pyogenes baktérium létezését, és a tudósok most először használták fel az ősi anyagot a kórokozó genomjának rekonstruálására, hogy bemutassák, miért nem európaiak hurcolták be az amerikai kontinensre a skarlátot okozó Streptococcus A baktériumot. A felfedezés ráadásul éppen egy olyan időszakban történik, amikor világszerte egyre nagyobb az aggodalom a Hantavírus terjedése miatt - írja a Ladbible.

Történelmi fordulat a halálos betegség terjedésében

Az Eurac Research Múmiakutató Intézete egyetlen koponyát vizsgált meg a bolíviai felföldről, és a mumifikálódott maradványokban található mikrobiális DNS vizsgálata során kimutatták, hogy számos baktérium nyomaira bukkantak a koponyához tartozó egyetlen fogban. A fogon található kellemetlen baktériumok közül az egyik a Streptococcus pyogenes volt, amely a skarlátfertőzést kiváltó kórokozó.

Leggyakrabban a 10 év alatti gyermekek betegednek meg a kiütésekkel és lázzal járó fertőzéssel, amelyet gyakran torokfájás előz meg, és antibiotikumokkal kezelik. Azonban a 19. századi Dél-Amerikában még nem létezett antibiotikum, így pusztító hatással volt a lakosságra az akkor tomboló skarlátfertőzés. Eddig úgy tartották, hogy a halálos betegséget Európából vitték be a kontinensre, azonban a mostani felfedezés átírhatja a történelemkönyveket.

„Ez a felfedezés most azt mutatja, hogy a baktérium már az európai gyarmatosítás előtt is keringett Dél-Amerika őslakos lakossága körében: a radiokarbonos kormeghatározás kimutatta, hogy a fogat birtokló fiatalember Kr.e. 1283 és 1383 között élt, az andoki régészet egyik meghatározó korszakában (kb. Kr.e. 1100–1450)."– állítja az Eurac Kutatóintézet.