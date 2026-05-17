700 éves múmia írja felül, amit eddig a halálos betegségekről gondoltunk
Egy ősi múmia foga, amely az Inka Birodalmat megelőző civilizációból származik, új gondolkodásmódot nyitott meg.
Régészek egy 700 éves múmia egyetlen fogának vizsgálata során újraértelmezik az eddig ismert történelmünket. Ez a kis csontdarab szerves részét képezi annak a fertőző halálos betegségnek a megértésében, amely a mai napig veszélyezteti kisgyermekek életét.
A Bolíviában talált lelet feltárja a Streptococcus pyogenes baktérium létezését, és a tudósok most először használták fel az ősi anyagot a kórokozó genomjának rekonstruálására, hogy bemutassák, miért nem európaiak hurcolták be az amerikai kontinensre a skarlátot okozó Streptococcus A baktériumot. A felfedezés ráadásul éppen egy olyan időszakban történik, amikor világszerte egyre nagyobb az aggodalom a Hantavírus terjedése miatt - írja a Ladbible.
Történelmi fordulat a halálos betegség terjedésében
Az Eurac Research Múmiakutató Intézete egyetlen koponyát vizsgált meg a bolíviai felföldről, és a mumifikálódott maradványokban található mikrobiális DNS vizsgálata során kimutatták, hogy számos baktérium nyomaira bukkantak a koponyához tartozó egyetlen fogban. A fogon található kellemetlen baktériumok közül az egyik a Streptococcus pyogenes volt, amely a skarlátfertőzést kiváltó kórokozó.
Leggyakrabban a 10 év alatti gyermekek betegednek meg a kiütésekkel és lázzal járó fertőzéssel, amelyet gyakran torokfájás előz meg, és antibiotikumokkal kezelik. Azonban a 19. századi Dél-Amerikában még nem létezett antibiotikum, így pusztító hatással volt a lakosságra az akkor tomboló skarlátfertőzés. Eddig úgy tartották, hogy a halálos betegséget Európából vitték be a kontinensre, azonban a mostani felfedezés átírhatja a történelemkönyveket.
„Ez a felfedezés most azt mutatja, hogy a baktérium már az európai gyarmatosítás előtt is keringett Dél-Amerika őslakos lakossága körében: a radiokarbonos kormeghatározás kimutatta, hogy a fogat birtokló fiatalember Kr.e. 1283 és 1383 között élt, az andoki régészet egyik meghatározó korszakában (kb. Kr.e. 1100–1450)."– állítja az Eurac Kutatóintézet.
