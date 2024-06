KISZÁMÍTHATÓ és biztonságos befektetés: még szuperebb lett a szuperállampapír

A megújult MÁP Plusz öt évig garantált, sávosan emelkedő kamatozású. A MÁP Plusz nagy előnye, hogy a kamat automatikusan újra befektetésre kerül, ami pedig már tovább is kamatozik magasabb kamaton és ennek köszönhetően a befektetőnek öt évig nincs semmilyen tennivalója. A másik előnye, hogy évente a kamatfizetést követő öt napig 100 %-on visszaváltható, de természetesen a köztes időszakban is bármikor eladható. Ugyanakkor lejáratig történő megtartása esetén a teljes kamat 39,13**%.

ÁKK MÁK Plusz

A 6,25 %-os induló kamat azt jelenti, hogy már az első évben kedvezőbb befektetési lehetőséget kínál az új MÁP Plusz, mint a kivezetésre került Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP).

Az új MÁP Plusz a többi állampapírhoz hasonlóan biztonságos, kamatadó- és szochómentes befektetés bárki számára, emellett kényelmes, rugalmas és kiszámítható.

*EHM: egységesített értékpapír hozam mutató, lejáratig számított éves hozam.

**Feltételezve, hogy a befektető a kibocsátás napján megvásárolt névértéket és a kapott kamatokat futamidő végéig megtartja (azaz kamatos kamattal számítva).

