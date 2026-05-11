Micsoda lánykérés: videón az elképesztő reakció!

Lánykérésről készült videó lopta be magát az emberek szívébe az interneten. A felvételek egy igazán őszinte, szívből jövő reakciót örökítettek meg, a kiválasztott hölgy nem volt felkészülve a pillanatra, ezt pedig nem is tükrözhette volna jobban a váratlan testbeszéde.

Lánykérés: eldobta magát a nő

Szinte kivétel nélkül minden nő arról álmodozik, hogy átélhesse a tökéletes lánykérés varázsát, sokan pedig már előzetesen fejben lejátszák, miként reagálnák majd, ha felteszik nekik a nagy kérdést. Egy Los Angeles-i tartalomgyártó reakciója mindent vitt az interneten. Annyira meglepődött a váratlanul elhangzó nagy kérdés hallatán, hogy gyakorlatilag eldobta magát. Van egy tippünk: valószínűleg nem így tervezte a tökéletes lánykérésre adott reakcióját.

Hana Tanaka tartalomgyártó videója felrobbantotta az internetet, miután annyira meglepődött azon, hogy párja, Jay letérdelt elé a nagy kérdéssel és a gyűrűvel a kezében. A pár már régóta együtt van, ennek ellenére Hanát teljesen váratlanul érte a lánykérés. A videón jól látható, ahogy Jay fél térdre ereszkedik, Hana pedig sikítozva zuhan a homokba. A tartalomgyártó a meglepődéstől nem találta a megfelelő szavakat, többször is azt ismételgette, hogy „Nem”, miközben látni, ahogy próbálja felfogni a helyzetet. Jay később elmondta, választottja reakciója egy kicsit elbizonytalanította a lánykérésben.

A sokkot aztán hamar felváltotta a végtelen boldogság: a felvételen látni, ahogy Hana felugrik, majd még a válaszadás előtt lelkesen és támogatóan ráveti magát a párjára. A videóhoz annyit írt:

Egymilliószor is igen.

Milliós megtekintéssel tarol a videó

Hanát még sosem érte ekkora meglepetés. „Én vagyok az a barát, aki mindent előre megtervez, most viszont szavak nélkül maradtam. Teljesen sokkolt” – fogalmazott. A lánykérés után Jay további meglepetéssel készült: Hana barátait, köztük a legjobb barátnőjét is meghívta, hogy együtt ünnepeljék az eljegyzést egy közös vacsorával.

A TikTokra feltöltött videót több mint 3 milliószor nézték már meg, és rengetegen rajonganak a nő reakciójáért. Sokan megjegyezték, hogy Hana tényleg beleesett a párjába.