Túl nagy volt a száj, jól megszívatta magát a Ludogorec a Fradi elleni meccs előtt

Nehéz helyzetben a bolgárok. Reklamálás miatt nem játszhat a védelem alappillérére az FTC-Ludogorec El-meccsen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.25. 17:35
Fradi európa-liga Ludogorec

A legrosszabbkor járt el a szája Dinis Almeidának, aki ezért nem játszhat a csütörtök esti FTC-Ludogorec Európa-liga mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport). A bolgárok ugyan 2-1-re megnyerték a múlt heti első találkozót, de a 30 éves védő reklamálás miatt begyűjtötte újabb sárga lapját a sorozatban, így eltiltását tölti – számolt be róla a sportal.bg.

FTC-Ludogorec: Dinis Almeida
Dinis Almeida (jobbra) reklamálás miatt nem játszhat az FTC-Ludogorec El-meccsen Fotó: Laszlo Szirtesi

FTC-Ludogorec: Dinis Almeida nem játszik

Dinis Almeida a Ludogorec védelmének egyik alappillére. Az Európa-ligában egy kivételtől eltekintve – a Malmö ellen is 88 percet kapott – az összes mérkőzést az első perctől kezdve az utolsóig a pályán töltötte. Sőt, a bolgár bajnokságban is végigjátszotta a legtöbb meccset – védő létére egyszer még a kapuba is betalált.

A csütörtöki, Ferencváros elleni Európa-liga rájátszás-visszavágón viszont nem számíthat rá a Ludogorec, miután az előző heti mérkőzés 51. percében reklamálás miatt újabb sárga lapot kapott. Pedig Almeida azon a mérkőzésen is több Fradi támadást állított meg. A Sofascore 7.4-es értékelést adott neki, amely az egyik legjobb volt csapatában – írja az Origo. Öt fejpárbajt nyert meg, kilenc alkalommal tudott tisztázni és két lövést is blokkolt. Kicselezni pedig egyszer sem tudták.

 

