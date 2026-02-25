Áll a bál Gulácsiéknál, megismétlődhet a hatalmas bukás

Már önmagában a korábbi magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter sérülése is komoly érvágás RB Leipzig számára, hiszen fiatal helyettese egyelőre kettesével kapja a gólokat. Ám ez önmagában még nem utal válságra, az már viszont kétségtelenül, hogy a hírek szerint az öltözőben sem felhőtlen a hangulat. A csapat az elmúlt hat tétmérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni, és kicsúszott a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy hely valamelyikéről. A hullámvölgy nemcsak a tabellán hagyott nyomot, hanem az öltözői hangulatra is rányomta a bélyegét.

Gulácsi Péterre még hetekig nem számíthat az RB Leipzig Fotó: Boris Streubel

A német Bild már párhuzamot vont a klub tavalyi és jelenlegi idénye között. A portál szerint az előző szezon során kialakult mérgező öltözői légkör is közrejátszott abban, hogy a Gulácsi Pétert és Orbán Willit is soraiban tudó együttes lemaradt a nemzetközi kupaszereplést érő helyekről a Bundesligában, ami végül az akkori vezetőedző menesztéséhez vezetett.

A hétvégi, Dortmund elleni döntetlent követően a csapatkapitány David Raum nyilatkozata is arról árulkodott, nincs minden rendben az öltözőben:

Félre kell tennünk az egónkat. Mindenkinek a csapatot kell előtérbe helyeznie

– mondta a 27 éves futballista.

A Kicker értesülései szerint a kapitány őszinte hangvétele nem aratott osztatlan sikert a csapaton belül. A Bild pedig azt is kiemeli, hogy a gyengébb eredmények hatására egyre inkább forr a levegő az öltözőben, ami tovább nehezítheti a csapat kilábalását a gödörből.

Gulácsi csak a pályán kívül segíthet

Mindez azért aggasztó a lipcseiek számára, mert a Bundesliga éllovas Bayern München mögött rendkívül sűrű a mezőny, és könnyen elképzelhető, hogy végül egy-két pont dönt majd a nemzetközi kupaszereplésről. Ráadásul Gulácsi részleges belső oldalszalag-szakadása miatt még hetekig nem állhat a csapat rendelkezésére, így az RB Leipzig az egyik meghatározó vezéregyénisége nélkül lesz kénytelen talpra állni – mind a pályán, mind az öltözőn belül.