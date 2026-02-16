RETRO RÁDIÓ

Nagyon rossz hír érkezett Gulácsi Péterről

Hivatalos közleményt adott ki az RB Leipzig. Gulácsi Péter belső oldalszalag-szakadás miatt hetekre kidőlt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.16. 16:05
Gulácsi Péter Bundesliga RB Leipzig sérülés

Hetekig nem számíthat magyar kapusára a német Bundesligában szereplő RB Leipzig – erről a klub hivatalos honlapja számolt be. Mint ismert, Gulácsi Péter a vasárnapi, Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében sérült meg.

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa
Gulácsi Péter belső oldalszalag-szakadás miatt hetekre kidőlt Fotó: NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter sérülése

A lipcsei klub hétfőn azt közölte, hogy Gulácsi Péter a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett. A közleményből kiderült az is, hogy a korábbi magyar válogatott kapust ugyan műteni nem kell, de így is több hétre kidőlt, várhatóan március végéig nem számíthat rá a csapat.

Mindez azután történt, hogy a 35 éves hálóőr – aki az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt – a múlt héten hosszabbította meg a szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.

@metropol.napilap

Majdnem elmaradt Gulácsi Péter esküvője A kapus kapitányi engedéllyel helikopterrel érkezett a nagy napra #metropol #gulacsipeter #gulacsi #kapus #eskuvo #szerelem

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

