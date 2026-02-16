Nagyon rossz hír érkezett Gulácsi Péterről
Hivatalos közleményt adott ki az RB Leipzig. Gulácsi Péter belső oldalszalag-szakadás miatt hetekre kidőlt.
Hetekig nem számíthat magyar kapusára a német Bundesligában szereplő RB Leipzig – erről a klub hivatalos honlapja számolt be. Mint ismert, Gulácsi Péter a vasárnapi, Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében sérült meg.
Gulácsi Péter sérülése
A lipcsei klub hétfőn azt közölte, hogy Gulácsi Péter a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett. A közleményből kiderült az is, hogy a korábbi magyar válogatott kapust ugyan műteni nem kell, de így is több hétre kidőlt, várhatóan március végéig nem számíthat rá a csapat.
Mindez azután történt, hogy a 35 éves hálóőr – aki az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt – a múlt héten hosszabbította meg a szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre