RETRO RÁDIÓ

Elképesztő díj érkezik, Szoboszlai Dominik lesz az év játékosa Liverpoolban

Még nincs vége az idénynek, de biztosra veszik a magyar labdarúgó sikerét. Szoboszlai Dominik kapcsán úgy vélik, kizárólag ő kaphatja az év játékosa díjat.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.02.26. 17:15
szoboszlai dominik liverpool premier league

Szoboszlai Dominik lesz az év játékosa Liverpoolban - állítja cikkében a The Athletic. A lap szerint egyértelmű, hogy a magyar játékos nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt az angol csapatban, és úgy vélik, ez már aligha változik tavasszal. 

Szoboszlai Dominik lesz az év játékosa?
Szoboszlai Dominik (jobbra) lesz az év játékosa? Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Szoboszlai a 2025-26-os szezonban a Liverpool eddigi 27 Premier League-meccséből 25-ször a kezdőcsapatban szerepelt, két mérkőzést eltiltás miatt kihagyott.

Hatása olyan mértékben nőtt, hogy már most biztosra vehető, hogy elnyeri a klub év játékosa díját. 

Ki más jöhet szóba? Hugo Ekitike és Van Dijk is dicséretet érdemelnek, de Szoboszlai magasabb kategóriába sorolható. Ha a Liverpool nem okozott volna ennyi csalódást, akkor Szoboszlai versenyben lenne a Profi Labdarúgók Szövetségének és a Labdarúgó Írók Szövetségének éves díjaiért” - írja a lap, amely Mohamed Szalah idézetével folytatja:

Szoboszlaira támaszkodik a Liverpool

Mohamed Szalah nem túlzott, amikor a Brighton elleni FA Kupa-győzelem után a világ egyik legjobb játékosának nevezte Szoboszlait. Az egyiptomi játékosnak igaza volt, amikor hozzátette: „Nagyon sokat támaszkodunk rá.” Szoboszlai a legeredményesebb szezonját futja, eddig 10 gól és 7 gólpassz a mérlege a tétmeccsken, és joggal feltételezhető, hogy ezek a számok még magasabbak lennének, ha több időt kapott volna olyan területeken, ahol igazán veszélyes. Vasárnap volt a hetedik alkalom ebben a szezonban, hogy jobbhátvédként kezdett egy Premier League-meccsen. Slotnak ebben a pozícióban jelentősen megfogyatkozott a választási lehetősége Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Gomez és Wataru Endo sérülései miatt. Szoboszlai lett a legalkalmasabb játékos erre a pozícióra, és bebizonyította, hogy rendelkezik a szükséges képességekkel ahhoz, hogy hatékony legyen. Sokoldalúsága az egyik legnagyobb erőssége, hiszen ebben a szezonban már játszott védekező középpályásként, 8-as, 10-es és jobb szélsőként is.

- vélte a lap, amely egyébként úgy véli, Szoboszlai túl fontos ahhoz, hogy jobbhátvédként játsszon: Slotnak központi figuraként kellene számolnia vele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu