Elképesztő díj érkezik, Szoboszlai Dominik lesz az év játékosa Liverpoolban

Szoboszlai Dominik lesz az év játékosa Liverpoolban - állítja cikkében a The Athletic. A lap szerint egyértelmű, hogy a magyar játékos nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt az angol csapatban, és úgy vélik, ez már aligha változik tavasszal.

Szoboszlai Dominik (jobbra) lesz az év játékosa? Fotó: Simon Stacpoole/Offside

„Szoboszlai a 2025-26-os szezonban a Liverpool eddigi 27 Premier League-meccséből 25-ször a kezdőcsapatban szerepelt, két mérkőzést eltiltás miatt kihagyott.

Hatása olyan mértékben nőtt, hogy már most biztosra vehető, hogy elnyeri a klub év játékosa díját.

Ki más jöhet szóba? Hugo Ekitike és Van Dijk is dicséretet érdemelnek, de Szoboszlai magasabb kategóriába sorolható. Ha a Liverpool nem okozott volna ennyi csalódást, akkor Szoboszlai versenyben lenne a Profi Labdarúgók Szövetségének és a Labdarúgó Írók Szövetségének éves díjaiért” - írja a lap, amely Mohamed Szalah idézetével folytatja:

Szoboszlaira támaszkodik a Liverpool

Mohamed Szalah nem túlzott, amikor a Brighton elleni FA Kupa-győzelem után a világ egyik legjobb játékosának nevezte Szoboszlait. Az egyiptomi játékosnak igaza volt, amikor hozzátette: „Nagyon sokat támaszkodunk rá.” Szoboszlai a legeredményesebb szezonját futja, eddig 10 gól és 7 gólpassz a mérlege a tétmeccsken, és joggal feltételezhető, hogy ezek a számok még magasabbak lennének, ha több időt kapott volna olyan területeken, ahol igazán veszélyes. Vasárnap volt a hetedik alkalom ebben a szezonban, hogy jobbhátvédként kezdett egy Premier League-meccsen. Slotnak ebben a pozícióban jelentősen megfogyatkozott a választási lehetősége Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Gomez és Wataru Endo sérülései miatt. Szoboszlai lett a legalkalmasabb játékos erre a pozícióra, és bebizonyította, hogy rendelkezik a szükséges képességekkel ahhoz, hogy hatékony legyen. Sokoldalúsága az egyik legnagyobb erőssége, hiszen ebben a szezonban már játszott védekező középpályásként, 8-as, 10-es és jobb szélsőként is.

- vélte a lap, amely egyébként úgy véli, Szoboszlai túl fontos ahhoz, hogy jobbhátvédként játsszon: Slotnak központi figuraként kellene számolnia vele.