Szoboszlai nem hagyta szó nélkül azt, amit Kerkez és Szalah csinált

Köztudott, hogy Mohamed Szalah szoros baráti kapcsolatot ápol a Liverpoolnál a magyar csapattársaival, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal. A három futballista gyakran a szabadidejét is egymás társaságában tölti, ám az utóbbi napokban a magyar válogatott csapatkapitánya kimaradt a közös programokból. Kerkez és Szalah két egymást követő este is együtt vacsorázott, és szerdán mindketten Instagramon osztottak meg fotókat az együtt eltöltött időről. Szalah bejegyzésére Szoboszlai Dominik is reagált.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Mohamed Szalah az edzéseken kívül is gyakran találkoznak

Fotó: Nikki Dyer – LFC

Viccesek vagytok srácok

– írta a bejegyzéshez Szoboszlai, akinek a hozzászólását már közel húszezren lájkolták.

A magyar középpályás kommentje azonnal beindította a Liverpool-szurkolók fantáziáját: többen tréfásan találgatni kezdtek, vajon féltékenység áll-e a háttérben, amiért barátai nélküle kapcsolódtak ki. Ez aligha fedi a valóságot, hiszen néhány nappal korábban még hármasban jártak Szalah otthonában.

Szétszakadhat a Szoboszlai–Kerkez–Szalah trió?

Angol sajtóértesülések szerint a Liverpool legendás gólvágója hamarosan búcsút inthet magyar barátainak. Az egyiptomi támadót hónapok óta több szaúdi klubbal is hírbe hozzák, a pletykák szerint az Al-Ittihad már a tárgyalásokat is megkezdte a játékossal.