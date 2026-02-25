„Megvan benne az arrogancia” – véleményt mondtak Liverpoolban Szoboszlairól

Bár sosem titkolta Jamie Carragher, hogy nem ő Szoboszlai Dominik legnagyobb rajongója, most pozitívan beszélt a Liverpool magyar válogatott középpályásáról, amikor az arroganciát emlegette. A klublegenda szerint a 25 éves focistában már megvan az, hogy a Premier League egyik legjobbjának tartja magát, ez pedig kellő önbizalmat ad számára.

Korábbi kritikusa imádja Szoboszlai Dominik futballarroganciáját – Fotó: Carl Recine

Szoboszlai Dominik futballarroganciája

Carragher sokszor vette már a szájára Szoboszlai nevét, többször nem éppen kedves szavakat megfogalmazva róla, de ezúttal dicsérte a jó értelemben vett arroganciáját, amivel a magyar középpályás nagyban hozzájárult a Liverpool 97. percben szerzett győztes góljához a hétvégi bajnokin. Mint ismert, a 25 éves játékos volt az, aki rávarázsolta Virgil van Dijk fejére a labdát, és bár a holland próbálkozását még védeni tudta a Nottingham Forest kapusa, a kipattanót Alexis Mac Allister a hálóba vágta.

Imádom, amikor a labda Szoboszlaihoz kerül, ott az a futballarrogancia, ami az abszolút fantasztikus minőség velejárója. Korábban sokszor oldalra passzolt, a könnyebbik megoldást választotta, de most már megvan benne az arrogancia: Én vagyok a legjobb játékos ebben a csapatban. Én vagyok az egyik legjobb játékos a Premier League-ben, az európai futballban, és mutatok valamit. Ez az önbizalmából fakad

– idézi Jamie Carragher szavait a Mandiner.