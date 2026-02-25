Marco Rossi élő adásban mond ítéletet a Fradiról

Mint ismert, Robbie Keane együttese 2-1-es vereséget szenvedett a razgradi első mérkőzésen, így egygólos hátrányból várja a csütörtöki, Ludogorec elleni (18:45, M4Sport) visszavágót. A tét óriási: a továbbjutás a legjobb 16 közé, amelyet a Ferencvárosnak hazai pályán, a Groupama Arénában, mintegy húszezer helyszíni néző és számtalan tévénéző – köztük Marco Rossi – előtt kell kiharcolnia.

Marco Rossi értékeli csütörtökön a Fradi-Ludogorec Európa-liga-mérkőzést Fotó: Ben McShane

Alighanem ez lesz a magyar rekordbajnok szezonjának legfontosabb mérkőzése, hiszen az EL-főtáblán nyújtott remek teljesítmény után a Fradi most a kiesés küszöbére sodródott. Pedig a párharc előtt egyértelműen a magyar fél számított esélyesebbnek, és az odavágót is irányította, de ez gólokban nem mutatkozott. A visszavágón hatékonyabb játékra lesz szükség, ha a zöld-fehérek tavasszal is versenyben akarnak maradni a nemzetközi porondon.

Marco Rossi lesz a sztárvendég a Fradinál

A hatalmas téttel bíró összecsapásra a magyar válogatott szövetségi kapitánya érkezik vendégként a Fradi Zóna podcastbe. Bár az utóbbi időszakban két válogatott kulcsember is távozott a klubtól, Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Szalai Gábor és Dibusz Dénes rendszeresen helyet kapnak Rossi keretében.

Mindenképpen érdemes lesz hallgatni a kapitány gondolatait, hiszen Marco Rossinak biztosan lesz néhány olyan taktikai észrevétele, amelyek könnyen elkerülhetik a nézők figyelmét.