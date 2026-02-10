Marco Rossi jó hírt kapott, és komoly célokat jelölt meg

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön sorsolja ki a 2026/2027-es Nemzetek Ligája csoportbeosztását. Marco Rossi szövetségi kapitány jó hírt kapott, hiszen a B divízió első kalapjába került magyar válogatott három, alacsonyabban rangsorolt ellenfelet kap.

A magyar válogatott sorsolásra vár Fotó: Nemzeti Sport

A magyar válogatott visszatérne a legjobbak közé

A magyar csapat elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé, az A csoportba. A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint jelentős változás a lebonyolításban, hogy a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, így szeptember végétől október elejéig az érintett válogatottak négy-négy mérkőzést játszanak. A kétmeccses novemberi időszak változatlanul megmarad. A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra. A Brüsszelben csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsolást az M4 Sport élőben közvetíti.