Marco Rossi jó hírt kapott, és komoly célokat jelölt meg

Marco Rossi szövetségi kapitány idén ősszel ismét tétmeccseken vezeti a csapatot. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában lesz érdekelt.

2026.02.10.
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön sorsolja ki a 2026/2027-es Nemzetek Ligája csoportbeosztását. Marco Rossi szövetségi kapitány jó hírt kapott, hiszen a B divízió első kalapjába került magyar válogatott három, alacsonyabban rangsorolt ellenfelet kap.

A magyar válogatott sorsolásra vár Fotó: Nemzeti Sport

A magyar válogatott visszatérne a legjobbak közé

A magyar csapat elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé, az A csoportba. A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint jelentős változás a lebonyolításban, hogy a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, így szeptember végétől október elejéig az érintett válogatottak négy-négy mérkőzést játszanak. A kétmeccses novemberi időszak változatlanul megmarad. A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra. A Brüsszelben csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsolást az M4 Sport élőben közvetíti.

A Nemzetek Ligája kalapbeosztása:

1. kalap: Izrael, Lengyelország, MAGYARORSZÁG, Skócia

2. kalap: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Ukrajna

3. kalap: Georgia, Írország, Románia, Szlovénia

4. kalap: Észak-Írország, Észak-Macedónia, Koszovó, Svédország

 

