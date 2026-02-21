„Kapnak egy négyest, aztán hazatolhatják a biciklit” – Nagy Feró bízik a Fradi sikerében

A Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett a Ludogorec otthonában az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén, azonban a párharc még nem dőlt el: a visszavágót jövő héten csütörtökön (18:45, Tv: M4 Sport) a Groupama Arénában rendezik. Az ízig-vérig Fradi-drukker Nagy Feró a Metropolnak elárulta, szerinte a bolgár együttes mindent egy lapra tett fel, a FTC pedig „túl lazán vette” az első mérkőzést.

Nagy Feró mindig is zöld-fehérek drukker volt (Fotó: Facebook)

Nagyon szerencsétlenül kaptunk ki. A gólhelyzeteinket nem használtuk ki. Be kellett volna rúgni őket, így nem szabad elveszíteni egy meccset. Ők egy aranyos, kedves amatőrcsapat, amely küzdött, mert sokat jelentett neki, hogy legyőzze a Fradit. Szerintem az volt benne a ferencvárosiakban, hogy sokkal jobbak a másik csapatnál és nem hitték el, hogy itt vereséget lehet szenvedni. Egy kicsit talán túl lazán vették a meccset

– nyilatkozta az énekes.

Nagy Feró: Kapnak egy négyest, aztán hazatolhatják a biciklit

Most egy kicsit bosszús vagyok, mert ennyi helyzetet nem lehet kihagyni. Főleg idegenben nem, mert ha egy döntetlent elért volna a csapat, az már jobb eredmény. De nem baj, mert most ők jönnek ide, kapnak egy négyest, aztán hazatolhatják a biciklit.

A zenész megemlítette, hogy az FTC-ből hiányzik a görög AEK Athénhoz igazolt Varga Barnabás gólérzékenysége, valamint az angol Bournemouthhoz szerződő Tóth Alex, ugyanakkor úgy véli, a Fradi megfelelően pótolni tudja őket.

Hiányoztak, ez egyértelmű. Két ilyen gólerős játékos sokat segített volna, de most másokon a sor. Jön majd egy újabb tehetséges korosztály, ők majd pótolják a Barnabást és az Alexet

– mondta Feró, aki a visszavágón nem lesz ott személyesen a Groupama Arénában, de a televízióban biztosan megnézi a mérkőzést.