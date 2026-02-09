Nem vitte túlzásba: Ezt csinálta két gólja után Varga Barnabás

Rövid üzenettel jelentkezett Varga Barnabás, miután két gólt szerzett a vasárnapi Panszerraikosz-AEK Athén görög bajnokin. A Ferencvárostól januárban távozott 31 éves magyar csatár az első gólját már az Olympiakosz ellen megszerezte új csapatában, de most duplázott először.

Varga Barnabás (jobbra) két gólt lőtt a Panszerraikosz ellen Fotó: Facebook / AEK Athén

Varga Barnabás két gólja után üzent

Varga Barnabás előbb egy szabadrúgás után fejelt a Panszerraikosz kapujába, majd a találkozó 95. percében már lábbal volt eredményes. A 31 éves magyar csatár csak ritkán posztol a közösségi oldalán – összesen 30 bejegyzése van –, de ha valami fontos dolog történik a karrierjében, akkor mindig jelentkezik. Ilyen volt a Fraditól való távozása, vagy az AEK Athén színeiben megszerzett első gólja is. Varga most a duplázása után is osztott meg bejegyzést az Instagram-oldalán – igaz, nem vitte túlzásba.

+3

– írta egy csapattársával közös fotó mellé a magyar válogatott csatár, utalva ezzel a bajnokságban három pontot érő győzelemre. Az AEK Athén ugyanis 4-0-ra nyerte a Panszerraikosz elleni találkozót, többek között Varga duplájának köszönhetően.