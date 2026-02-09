Nem vitte túlzásba: Ezt csinálta két gólja után Varga Barnabás
Az AEK Athén magyar csatára rövid volt és tömör. Varga Barnabás üzent, miután két gólt is lőtt a Panszerraikosz ellen.
Rövid üzenettel jelentkezett Varga Barnabás, miután két gólt szerzett a vasárnapi Panszerraikosz-AEK Athén görög bajnokin. A Ferencvárostól januárban távozott 31 éves magyar csatár az első gólját már az Olympiakosz ellen megszerezte új csapatában, de most duplázott először.
Varga Barnabás két gólja után üzent
Varga Barnabás előbb egy szabadrúgás után fejelt a Panszerraikosz kapujába, majd a találkozó 95. percében már lábbal volt eredményes. A 31 éves magyar csatár csak ritkán posztol a közösségi oldalán – összesen 30 bejegyzése van –, de ha valami fontos dolog történik a karrierjében, akkor mindig jelentkezik. Ilyen volt a Fraditól való távozása, vagy az AEK Athén színeiben megszerzett első gólja is. Varga most a duplázása után is osztott meg bejegyzést az Instagram-oldalán – igaz, nem vitte túlzásba.
+3
– írta egy csapattársával közös fotó mellé a magyar válogatott csatár, utalva ezzel a bajnokságban három pontot érő győzelemre. Az AEK Athén ugyanis 4-0-ra nyerte a Panszerraikosz elleni találkozót, többek között Varga duplájának köszönhetően.
A listavezető AEK Athén legközelebb vasárnap 18 óra 30 perckor lép pályára a harmadik helyezett PAOK otthonában.
