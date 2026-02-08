RETRO RÁDIÓ

Nem tud leállni, nézd meg Varga Barnabás gólját videón

Az AEK Athén a Panszerraikoszhoz látogatott a görög ligában. Varga Barnabás ellenállhatatlan volt, két gólt szerzett az AEK-ban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 17:05
Módosítva: 2026.02.08. 17:37
varga barnabás aek athén panszerraikosz

Vasárnap délután Panszerraikosz-AEK Athén mérkőzést rendeztek a görög szuperliga 20. fordulójában. Varga Barnabás a múlt héten már a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, és megszerezte első gólját az Olympiakosz ellen, így jó formájának köszönhetően ezúttal is a kezdő tizenegyben kapott helyet. Az AEK azonban nélkülözni volt kénytelen a gólzsákjukat, Luka Jovicsot, aki sárga lapjai miatt nem került be a meccskeretbe. Az első játékrészben a vendégek dolgoztak ki több helyzetet, de nem sikerült gólra váltani őket, így 0-0-ás eredménnyel vonultak a csapatok pihenőre. 

Varga Barnabás gólt szerzett a Panszerraikosz-AEK Athén mérkőzésen
Varga Barnabás gólt szerzett a Panszerraikosz-AEK Athén mérkőzésen Fotó: Facebook/aek.fc.official

Varga Barnabás két gólt is lőtt

A szünet után fokozódott a vendégek fölénye, amely az 55. percben góllá érett: Marin szabadrúgása után Varga Barnabás fejelt a kapuba (0-1). A 89. percben felpörögtek az események: a hazaiak részéről Volneit kiállították, majd az AEK büntetőhöz jutott, amelyet Marin magabiztosan értékesített (0-2). A 91. percben a vendégek vezetőedzője pályára küldte Grujicsot, aki tovább növelte csapata előnyét (0-3). Majd a 95. percben Varga ismét betalált, így az athéni együttes 4-0-ra megnyerte a találkozót.

Varga Barnabás első gólját IDE kattintva tekintheted meg.

Az AEK Athén legközelebb jövőhét vasárnap (18:30) lép pályára, a PAOK-hoz látogatnak a szuperliga következő fordulójában. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu