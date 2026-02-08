Nem tud leállni, nézd meg Varga Barnabás gólját videón
Az AEK Athén a Panszerraikoszhoz látogatott a görög ligában. Varga Barnabás ellenállhatatlan volt, két gólt szerzett az AEK-ban.
Vasárnap délután Panszerraikosz-AEK Athén mérkőzést rendeztek a görög szuperliga 20. fordulójában. Varga Barnabás a múlt héten már a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, és megszerezte első gólját az Olympiakosz ellen, így jó formájának köszönhetően ezúttal is a kezdő tizenegyben kapott helyet. Az AEK azonban nélkülözni volt kénytelen a gólzsákjukat, Luka Jovicsot, aki sárga lapjai miatt nem került be a meccskeretbe. Az első játékrészben a vendégek dolgoztak ki több helyzetet, de nem sikerült gólra váltani őket, így 0-0-ás eredménnyel vonultak a csapatok pihenőre.
Varga Barnabás két gólt is lőtt
A szünet után fokozódott a vendégek fölénye, amely az 55. percben góllá érett: Marin szabadrúgása után Varga Barnabás fejelt a kapuba (0-1). A 89. percben felpörögtek az események: a hazaiak részéről Volneit kiállították, majd az AEK büntetőhöz jutott, amelyet Marin magabiztosan értékesített (0-2). A 91. percben a vendégek vezetőedzője pályára küldte Grujicsot, aki tovább növelte csapata előnyét (0-3). Majd a 95. percben Varga ismét betalált, így az athéni együttes 4-0-ra megnyerte a találkozót.
Varga Barnabás első gólját IDE kattintva tekintheted meg.
Az AEK Athén legközelebb jövőhét vasárnap (18:30) lép pályára, a PAOK-hoz látogatnak a szuperliga következő fordulójában.
