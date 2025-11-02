Mi az a Nők40 program, amit a Tisza Párt mindenképpen el akar törölni?

A Ripost írja, hogy a kormány elkötelezett az idősek támogatása mellett, ezért vezette be 2011-ben a Nők40 programot, amely a nők munkaerőpiacon és gyermeknevelésben vállalt szerepét ismeri el. A számítások szerint a program elindulása óta közel félmillió nő élt ezzel a lehetőséggel. A Tisza Párt nyugdíjszakértője azonban borsot törne az egész életüket ledolgozó nők orra alá, és átmenet nélkül szüntetné meg a korkedvezményes nyugdíjlehetőséget. Mint mondja: a Nők40 program elmebetegség!

Az elmúlt 14 évben közel félmillió nő vette igénybe a Nők40 programot / Fotó: Tatiana_Pink / Shutterstock

Mi az a Nők40 program?

A Nők40 program nem ajándék, hanem az egyik legigazságosabb gesztus a magyar társadalomban. Aki negyven év munkaviszonyt letett az asztalra, akár gyárban, iskolában, boltban, kórházban vagy bárhol máshol, az igenis megérdemli, hogy végre pihenhessen. Sok nő már húszévesen dolgozni kezdett, közben gyereket nevelt, háztartást vezetett, mások helyett is helytállt.

A Nők40 programmal ezt szeretné meghálálni a kormány. Ez egy kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőség, amely legalább 40 év jogosultsági idő megszerzése után teszi lehetővé a nők számára a nyugdíjazást életkortól függetlenül. A jogosultsági időbe beleszámít a keresőtevékenységgel szerzett idő (legalább 32 évnek kell lennie), illetve a gyermekneveléssel (pl. GYES, GYED, GYET) és más, hasonló időszakokkal eltöltött évek is legfeljebb 8 év erejéig. A program a legtöbb esetben a teljes öregségi nyugdíj megállapítását teszi lehetővé, és 2020 óta a nyugdíj melletti munkavégzés is adó- és járulékmentes lehet a kedvezményezettek számára.

Fontos hozzátenni, hogy a Nők 40-nel nyugdíjba vonulók a nyugdíj melletti munkavégzésből származó jövedelmük után nem fizetnek járulékot, így szabadon vállalhatnak munkát a versenyszférában.

Mi a Tisza Párt terve a Nők40 programmal?

Simonovits András, a Tisza Párt közgazdásza több műsorban is arról beszélt, hogy a nyugdíjas nőket segítő intézkedést azonnal megszüntetné.

Ezt őszintén nem is értem, hogy valaki nőként 60 évesen elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat […] én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne […] szüntetni

– fogalmazott a Tiszás Simonovits. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke kemény hangnemben reagált a kijelentésre, szerinte az a nonszensz, hogy egyesek ilyen módon beszélnek a nyugdíjasokról, sőt a Tisza Párt „megadóztatná a nyugdíjakat” is, figyelmen kívül hagyva, hogy szüleink és nagyszüleink „ledolgoztak egy életet”.

Újabb arcát mutatta meg a TISZA: a párt szerint a Nők40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni. Igazi komcsi tempó

– mondta Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik sokan ma is aktív munkával szolgálják a hazát.