"Visszahoztuk a halálból!" – Két nővér mentett életet a pesterzsébeti kisboltban

Példaértékű életmentést vitt véghez két nővér egy kínai kisboltban Pesterzsébeten. A férfi nagy valószínűséggel nem élte volna túl az incidenst, hogyha a két nő pont akkor nincs a közelben. Perceken át végezték az újraélesztést, küzdöttek a földön fekvő férfi életéért és nem hiába. A mentősök végül kórházba szállították a szívbeteg férfit, akit jelenleg is lélegeztetőgépen tartanak.

Hosszú perceken át küzdöttek a férfiért / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egy pesterzsébeti közösségi oldalon számolt be az egyik életmentő hölgy a nem mindennapi esetről. Kata lapunkkal is megosztotta a történetet. Első telefonhívását munkatársunkkal bontania kellett, ugyanis éppen egy újabb betegen segített, aki a nyílt utcán esett össze. Ám amint hazaért meghatódva, könnyek között számolt be az életmentésről.

"Reggel 9 óra lehetett, amikor leszaladtam a helyi kínaiba hajfestéket venni. Amikor beléptem láttam, hogy a három kínai úriember ott futkározik és egy ember pedig a földön fekszik. Odamentem hozzá, megnéztem, szerencsére még volt radiális pulzusa, a nyakánál is éreztem, vett levegőt is" – kezdte el mesélni lapunknak Kata.

Fél perc múlva belépett az ajtón egy hölgy, aki szintén észrevette a földön fekvő embert. Őt kérték meg, hogy értesítse a mentőket.

Mire felhívtuk a mentőket, a férfinek már nem volt pulzusa és nem lélegzett. A hölgy azonnal nekiállt mellkaskompressziót csinálni, újraéleszteni. Körülbelül 8 percig csináltuk felváltva, aztán amikor kiértek a mentősök, átvették

– részletezte, majd hozzátette: a másik hölgy egy körzeti nővér volt, így nem is volt kérdés, hogy megpróbálják megmenteni a férfit.

Végig telefonos kapcsolatban maradtak a mentésirányítóval, aki végig tartotta bennük a lelket és irányította az újraélesztést.

"A mentésirányító gyönyörűen instruált minket, hogy mikor nyomjuk, vagy hogy hagyjuk abba és nézzük meg lélegzik-e, van-e pulzusa" – mondta.

A férfit végül a mentőszolgálat munkatársai kritikus állapotban szállították kórházba.

Túlélte. Kritikus állapotban, de élve szállították el. Én olyan boldog voltam, mintha Kossuth-díjat kaptam volna. Annyira örültem neki, hogy túléli. Annyira jó érzés, hogy elmondani sem tudom. Megmentettünk egy emberi életet és visszahoztuk a halálból. Ha akkor nem megyek be hajfestékért, akkor nem éli túl

– árulta el a könnyeivel küszködve Kata, aki még mindig a történtek hatása alatt van.

Mint az később kiderült, a férfi szívproblémákkal küszködik, nagy valószínűséggel a legutóbbi rosszullétet is ez okozhatta.

"A piacon dolgozik a volt felesége, őt értesítették. Korábbi párja állítólag egy szívbeteg ember. Jelenleg is bent van a kórházban, lélegeztető gépen, de él és ez a mi kezünk munkája volt" – sorolta Kata, aki a körzeti nővérről, aki társa volt az életmentésben, csupán annyit tud, hogy Móninak hívják.

Kata lapunknak azt is elárulta, hogy azért osztotta meg a történetet a közösségi oldalon, hogy az emberek tanulhassanak belőle, ugyanis nagyon fontos, hogy segítsünk embertársainkon a bajban.

Ne féljenek az emberek és merjenek segíteni a másikon, hogyha ilyet látnak, ne sétáljanak közömbösen tovább. A mentésirányító is mindenben segít ilyen esetben

– zárta gondolatait a hétköznapi hős.