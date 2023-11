Eltévedt az erdőben egy idős nő, a Gondosóra mentette meg az életét

Egy kifejezetten különleges történetet osztott meg a közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ugyanis nem akármilyen módon sikerült megmenteni egy idős hölgy életét, aki véletlenül eltévedt az erdőben, majd érthető módon nagyon megijedt – egy dolognak köszönheti, hogy sikerült túlélnie a „kalandot”.

Gondosóra / Fotó: Soós Lajos / MTI

Az idős hölgy rendelkezett Gondosórával, így azon keresztül kért segítséget, mikor eltévedt az erdőben. Nem kellett túlzottan sokat várnia, ugyanis 27 percen belül megtalálták őt a dombóvári hivatásos tűzoltók, így szerencsére boldog lezárása lett ennek a történetnek – hála a Gondosórának és a gyors reakciónak.

A Gondosóra egy olyan ingyenes eszköz, amit a 65 év feletti magyar állampolgárok igényelhetnek. Nagyon egyszerűen használható, és ahogy az iménti történet is bizonyítja, rendkívül hasznos tud lenni, főleg vészhelyzetben. Egy nagy gomb van rajta, aminek segítségével éjjel-nappal hívható egy diszpécser, aki akár mentőt is tud hívni, ha nagy a baj – még a Korda házaspárnak is van Gondosórája.