Gyerekekre támadt egy késes banda Vácon

Már nem az első eset, hogy Vácon atrocitás éri a gyerekeket. Azonban nem csak ők vannak veszélyben az egyik helyi „banda” miatt, hanem a már nehezebben mozgó, idősebb korosztály is. Ezúttal augusztus 8-án, háromnegyed kilenc körül támadtak két tinire. Kést rántottak rájuk, mindezt azért, hogy elvegyék a fiú cipőjét.

Kést rántottak Vácon a gyerekekre Fotó: Shutterstock (a kép illusztráció)

Már korábban is érte hasonló atrocitás a gyerekeket

– kezdte lapunknak Barkóczi Kukta Szilvia annak a fiúnak az édesanyja, akire rátámadtak. "Fényes nappal is garázdálkodik ez a banda Vácon a belvárosban. Az én fiamat negyedik alkalommal zaklatták és most már kés is előkerült."

Az édesanya elmondása szerint a 15 éves fia csak a vasútállomásra akarta kísérni a 14 éves osztálytársát, amikor a brigád követni kezdte őket.

Nyugodtan sétáltak együtt, amikor körülbelül hatan utánuk eredtek

– meséli tovább Szilvia. "Először „csak” szotyit dobáltak a hajukba, beszólogattak nekik, verbálisan bántalmazták őket. Aztán, amikor a gyerekek nem reagáltak, akkor kezdett eldurvulnia dolog. A vasúton a peronhoz vezető aluljáróban beérték őket és egy bicskát rántottak elő, amivel a fiam karja felé böktek!"

A vasútállomáson történt a támadás Fotó: Google Maps

Miközben a késsel fenyegetőztek, kiderült mit akartak a gyerekektől.

"Azt mondja a fiamnak a támadó, hogy „hajlandó-e ütni a cipőjéért?!”. Persze ők nem mondtak semmit, próbáltak kiszabadulni a szituációból, mert eléggé megijedtek. Végül mivel látták rajtuk, hogy sehova sem jutnak velük, ezért úgymond hagyták őket elmenni, de szerintem nem sokon múlott, hogy bajuk legyen! Korábban a rollerét és a táskáját akarták elvenni a fiamnak…"

Az anyuka szerint azonnali fellépésre van szükség ellenük, mert a végén valaki meg fog sérülni.

A nagyobbik fiam és egy barátom sietett a segítségükre. Számomra ez az eset több, mint felháborító. Ilyenkor se járőrt, polgárőrt nem látunk sehol! Szerintem óriási szerencsénk volt, hogy nem szúrta le a fiamat! Tenni kell valamit velük, ez nem maradhat büntetlenül….

- zárta az aggódó édesanya.

Információink szerint a fiú anyja eddig nem tett feljelentést, de tervezi.