Szembeszállt a késes rablóval a halálra rémült 60 éves eladó

Maszkos férfi rántott kést és rabolt ki egy dohányboltot a 16. kerületi Újszász utcában – tudta meg a Metropol. Információink szerint szerdán este a rabló belépett az épp zárni készülő üzletbe és az aznapi bevételt követelte. Úgy tudjuk, a kár közel 400 ezer forint. Kollégánk a helyszínen beszélt a bolt dolgozóival, akik elmondták: az eladót sokkolta az eset.

A férfi maszkban lépett be az üzletbe. Fotó: Metropol

Késsel fenyegetőzött az üzletben

A dohányboltban napközben ketten is dolgoztak, egyiküket a szabadnapjáról kellett visszahívniuk az eset után, hogy ne legyen üres a bolt.

Este szegény Judit dolgozott, aki épp be akarta zárni a dohányboltot

– számolt be az egyik dolgozó. „Annyit tudok csak, hogy nagyon megijedt, mert a férfi maszkban rontott be az üzletbe és szinte azonnal előkapott egy kést, amivel fenyegetőzni kezdett. Kiabálva követelte az aznapi bevételt… Most én is jöttem dolgozni, mert ő az eset után inkább otthon maradt, eléggé megijedt."

Hősiesen védte a bevételt

Az üzletsoron, ahol a dohánybolt van, már mindenki hallotta a rablás hírét, így a legtöbb helyen egész nap ez volt a téma.

Igen, mi is hallottuk az esetet

– kezdte az egyik szalonban dolgozó hölgy. „Elképesztő, de azt hallottuk, hogy a dohányboltban dolgozó asszony, aki már majdnem 60 éves, annak ellenére, hogy megrémült, mégis ellenszegült a rablónak. Sajnos így is sikerült elvinnie a férfinak a pénzt, de legalább Judit nem sérült meg… ".



Záráshoz közel érkezett a nagy zsákmány reményében. Fotó: Metropol

400 ezer forintot vitt magával

A Metropol információi szerint még másnap is kint voltak a helyszínen a nyomozók. Úgy tudjuk, a rabló elég nagyot kaszált a rablással, ugyanis az aznapi bevételt, ami 400 ezer forint volt, magával vitte. Egyelőre még keresik.

Az eset kapcsán megkerestük a BRFK-t, ahol követlkezőt válaszolták: "A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály nyomozást rendelt el rablás bűntett miatt, mivel a bejelentés szerint 2023. augusztus 23-án 22 óra körül egy férfi bement egy XVI. kerületi dohányboltba, ahol kezében egy késsel megfenyegette az eladót és pénz átadását kérte tőle. A rabló végül a bevétellel távozott a helyszínről, jelenleg is keresik. Személyi sérülés nem történt. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor" - írták.