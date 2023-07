Furgonos alakok tartják rettegésben a XVIII. kerületben élőket

Zöld furgonos alakok tartják rettegésben a XVIII. kerületet. A csalók általában valamilyen szolgáltatást ajánlanak fel, olcsó áron. Amint bejutnak a ház területére, kirabolják az ott élőket. Elmondások szerint nemcsak Budapesten, hanem vidéken is látták már őket. Egy szemfüles háztulajdonos a rendszámtáblájukat is lejegyezte, így a rendőrségen feljelentést is tettek.

Üres házakba törnek be a furgonos rablók – Fotó: Pexels

Legutóbb egy fiatal lányt próbáltak meg átverni a Szabadka utcában, aki félelme ellenére nagyon ügyesen lerázta a betolakodókat. A fiatal lány szülei nem voltak otthon, ezért az egyik barátnőjét hívta át magához. Egyszer csak valaki becsöngetett hozzájuk, de mivel késő volt, nem reagáltak. Ezután a férfi az ablakon kiabált be.

Volt szerencsém nekem is találkozni az egyik furgonos alakkal. Miután nem nyitottam ajtót neki, az ablakon kiabált be. Ott elkezdte előadni, hogy ő a szomszédban dolgozik, és szívesen megjavítja nálunk az ereszcsatornát. Mondtam neki, hogy köszönöm szépen, nem kell megjavítani, de továbbra is erősködött, hogy engedjem be, ingyen megcsinálja

– mesélte.

A lány kitartóan visszautasította az ajánlatokat. Ezután hirtelen fordulatot vett a beszélgetés.

Elkezdte kérdezgetni, hogy egyedül vagyok-e itthon, a szüleim velem vannak-e stb... Nagyon félelmetes volt! Rögtön mondtam neki, hogy igen, mindenki itthon van. Ekkor egy másodpercre elhallgatott, majd elkezdett bókolni, és a koromról kérdezősködött. Na, ekkor már kicsit ingerültebben küldtem őt el, ekkor távozott végre

– részletezte.

Többen is hasonló történésekről számoltak be a kerületben. Volt, aki a saját kertjéből látta, ahogy minden házhoz becsengetnek egy adott utcában, majd továbbállnak.

„Nálunk is bepróbálkoztak. Amikor kinéztem az ablakon, már kezdte is a szövegét, hogy ő a kerületi bádogos! Nekem se kellett több, hisz több szomszédomtól is hallottam már róla: torkom szakadtából ordítottam, hogy úton van a rendőrség, már jelentették magukat. Ekkor nagyon gyorsan kereket oldottak” – mesélte el a Metropolnak Géza.

Az elmondások szerint már a Bajcsy-Zsilinszky és az Áchim András utcában is megfordultak. Azonban nem csak a nagyvárosban vannak veszélyben az emberek. A furgonosok már vidéken is szerencsét próbáltak.

Galgahévízen laknak a nagyszüleim. Oda is becsöngettek azzal a szöveggel, hogy szőnyeget árulnak. Nagymamám zavarta el őket. Ez nagyon veszélyes, mert papám is mankóval jár, nagymamámat pedig könnyedén fel tudják lökni. Mondtam neki, hogy máskor ki ne nyissa a kaput

– árulta el kollégánknak Gyula.

Elmondása szerint végigmentek az utcán, és mindenhova becsöngettek. Többen is úgy gondolják, hogy az a taktikájuk, hogy mindenhova becsengetnek, és ahonnan nem reagálnak, arról tudják, hogy az a ház üres, és könnyen ki lehet rabolni.