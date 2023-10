A Korda házaspár is megkapta a gondosórát – Videó!

Magyarország Kormánya Európában egyedülálló módon vezette be ezt a szolgáltatást, amely az idős embereket segíti. A gondosórával egy gombnyomással érkezhet a segítség a bajba jutottak számára - számolt be korábban a hírről a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt politikus, a miniszterelnök főtanácsadója.

Fotó: Mogyoróssy Márton/Miniszterelnöki Kabinetiroda

Most ezt a gondosórát a Korda házaspár is megkapta, amelyet Nyitrai Zsolt adott át. Az átadásról egy videó is készült, amit a politikus osztott meg a Facebook-oldalán.

A kisfilmben Korda Gyuri bácsi elmondja, hogy miként működik az óra és azt is, hogy hogyan lehet hozzájutni, íme: