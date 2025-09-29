Szívszorító: holtan esett össze az esküvőjén az újdonsült feleségével táncoló férfi

Sokkoló eseményeknek lehettek szemtanúi a hozzátartozók és családtagok, amikor egy boldog ünneplés hamar tragédiává vált. Ashraf Abu Hakam esküvőjét ünnepelte. Az energikus férfi boldogan táncolta át az éjszakát, majd hirtelen összeesett a táncparketten.

Az esküvői tánc közben rosszul lett és elhunyt az újdonsült férj Fotó: unsplash.com

A szomorú esetről készült videóban látszódik, hogy a vőlegény gondtalanul táncol a vendégekkel, majd újra csatlakozik menyasszonyához. A férfi megfogja újdonsült felesége kezét, hogy együtt táncoljanak, amikor rosszul lett és összeesett.

A rémült vendégek próbáltak segíteni a vőlegénynek, de az orvosok szerint a férfi szívrohamot kapott és szinte azonnal életét vesztette. Az ünneplő tömeg hangulata gyorsan megváltozott, a hangos zenét felváltotta a csend és a rémült családtagok sikolyai.

A férfi barátai jókedvű, élettel teli férfiként írták le a őt. Szerintük Ashraf Abu Hakam izgatottan várta a jövőt az új felesége mellett. A hozzátartozók még mindig nem tudták feldolgozni, hogy a boldog nap a család egyik legnagyobb tragédiájával végződött – írja a Mirror.