Szívszorító: holtan esett össze az esküvőjén az újdonsült feleségével táncoló férfi

A friss férj a táncparketten esett össze.
Sokkoló eseményeknek lehettek szemtanúi a hozzátartozók és családtagok, amikor egy boldog ünneplés hamar tragédiává vált. Ashraf Abu Hakam esküvőjét ünnepelte. Az energikus férfi boldogan táncolta át az éjszakát, majd hirtelen összeesett a táncparketten.
A szomorú esetről készült videóban látszódik, hogy a vőlegény gondtalanul táncol a vendégekkel, majd újra csatlakozik menyasszonyához. A férfi megfogja újdonsült felesége kezét, hogy együtt táncoljanak, amikor rosszul lett és összeesett.
A rémült vendégek próbáltak segíteni a vőlegénynek, de az orvosok szerint a férfi szívrohamot kapott és szinte azonnal életét vesztette. Az ünneplő tömeg hangulata gyorsan megváltozott, a hangos zenét felváltotta a csend és a rémült családtagok sikolyai.
A férfi barátai jókedvű, élettel teli férfiként írták le a őt. Szerintük Ashraf Abu Hakam izgatottan várta a jövőt az új felesége mellett. A hozzátartozók még mindig nem tudták feldolgozni, hogy a boldog nap a család egyik legnagyobb tragédiájával végződött – írja a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.