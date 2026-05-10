Folyamatos rettegésben élnek: rejtélyes árnyalak kísért a pár otthonában
Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenségek mögött. A pár élete fenekestől felfordult, miután egy sor rejtélyes, paranormális tevékenységre lettek figyelmesek.
Paranormális tevékenységek keserítik meg egy spanyol pár mindennapjait, akik elmondása szerint többek közt egy rejtélyes árnyalak is kísért az otthonukban. A helyi média beszámolója szerint a hátborzongató események idén, az év elején vették kezdetüket, amikor a Laura és José néven azonosított személyek szokatlan hangokra kezdtek felfigyelni a házuk körül Huelva közösségében. A pár kezdetben még azt gondolta, talán a szomszédok vagy a csövek okozzák a különösök zajokat, ám ezt hamarosan felülírta az, amikor egyre nyugtalanítóbb eseményekre került sor a lakás falai közt.
Paranormális jelenségek miatt él rettegésben a pár
Laura elmondása szerint rendszerint a kora reggeli órákban, hajnali 3 és 4 óra között lépéseket hallanak a házban, mintha valaki a folyosón mászkálna. José ezt megerősítve felidézett egy konkrét esetet, amikor arra riadt fel, mintha valamit végighúznának a padlón, amikor azonban feloltotta a villanyt, már semmit sem látott. A házaspár aggodalma akkor érte el a tetőpontját, amikor Laura egy ijesztő árnyalakra lett figyelmes, amint fel-alá mozog a lakásban.
Miután egyre inkább nyugtalanítani kezdték őket a házban zajló megmagyarázhatatlan események, Laura és José felbérelt egy helyi paranormális kutatócsoportot, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi lehet az oka a szokatlan jelenségeknek. A lakás kivizsgálását követően Miguel Morales, a csapat egyik tagja úgy nyilatkozott, bár nem szeretne elhamarkodott következtetéseket levonni, a ház bizonyos területein hőmérsékleti változásokat észleltek, valamint olyan zajokról készítettek felvételeket, amelyekhez nem sikerült forrást találniuk.
Miközben a kutatók további vizsgálatokat végeznek, a pár jelenleg kénytelen együtt élni a feltételezett paranormális jelenléttel.
Próbálunk normális életet élni, de akadnak éjszakák, amikor nagyon nehezen alszunk el
- mondta el José, akinek a szavait Laura is megerősítette, hozzátéve, egyszerűen csak szeretnék megérteni, mi történik pontosan a ház falai közt – írja a Coast to Coast AM.
