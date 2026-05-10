Folyamatos rettegésben élnek: rejtélyes árnyalak kísért a pár otthonában

Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenségek mögött. A pár élete fenekestől felfordult, miután egy sor rejtélyes, paranormális tevékenységre lettek figyelmesek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 05:30
Paranormális tevékenységek keserítik meg egy spanyol pár mindennapjait, akik elmondása szerint többek közt egy rejtélyes árnyalak is kísért az otthonukban. A helyi média beszámolója szerint a hátborzongató események idén, az év elején vették kezdetüket, amikor a Laura és José néven azonosított személyek szokatlan hangokra kezdtek felfigyelni a házuk körül Huelva közösségében. A pár kezdetben még azt gondolta, talán a szomszédok vagy a csövek okozzák a különösök zajokat, ám ezt hamarosan felülírta az, amikor egyre nyugtalanítóbb eseményekre került sor a lakás falai közt. 

Paranormális tevékenységek keserítik meg a pár mindennapjait / Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Paranormális jelenségek miatt él rettegésben a pár

Laura elmondása szerint rendszerint a kora reggeli órákban, hajnali 3 és 4 óra között lépéseket hallanak a házban, mintha valaki a folyosón mászkálna. José ezt megerősítve felidézett egy konkrét esetet, amikor arra riadt fel, mintha valamit végighúznának a padlón, amikor azonban feloltotta a villanyt, már semmit sem látott. A házaspár aggodalma akkor érte el a tetőpontját, amikor Laura egy ijesztő árnyalakra lett figyelmes, amint fel-alá mozog a lakásban. 
Miután egyre inkább nyugtalanítani kezdték őket a házban zajló megmagyarázhatatlan események, Laura és José felbérelt egy helyi paranormális kutatócsoportot, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi lehet az oka a szokatlan jelenségeknek. A lakás kivizsgálását követően Miguel Morales, a csapat egyik tagja úgy nyilatkozott, bár nem szeretne elhamarkodott következtetéseket levonni, a ház bizonyos területein hőmérsékleti változásokat észleltek, valamint olyan zajokról készítettek felvételeket, amelyekhez nem sikerült forrást találniuk.

Miközben a kutatók további vizsgálatokat végeznek, a pár jelenleg kénytelen együtt élni a feltételezett paranormális jelenléttel. 

Próbálunk normális életet élni, de akadnak éjszakák, amikor nagyon nehezen alszunk el

- mondta el José, akinek a szavait Laura is megerősítette, hozzátéve, egyszerűen csak szeretnék megérteni, mi történik pontosan a ház falai közt – írja a Coast to Coast AM.

 

