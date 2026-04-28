Mindenki ledöbbent: mini tornádó érte el hazánkat - videón a hihetetlen jelenség

Látványos meteorológiai jelenséget rögzítettek Csongrád-Csanád vármegyében. Egy porördög jelent meg Kistelek közelében, amely alaposan megijesztette az arra járókat. A sokak által „mini tornádónak” nevezett forgó légörvényt azonnal videóra vették.

Bár a jelenség Magyarországon nem számít teljesen ritkának, időszakos megjelenése miatt minden alkalommal komoly figyelmet kapott. Nem volt ez másként ezúttal sem.

Mini tornádó volt Kistelek határában

A porördög, meteorológiai nevén tölcsérszerű légörvény, jellemzően derült, meleg nyári időben alakul ki. Kialakulása akkor válik lehetővé, ha a napsütés erősen felmelegíti a talajt, az ott lévő levegő pedig így könnyebbé válik és gyorsan felszáll. A kialakuló alacsony nyomású területbe minden irányból levegő áramlik, amely örvénylő mozgásba kezd, így jön létre a jól ismert forgó „tölcsér”. A porördögök haladási sebessége akár a 100 kilométer/órát is elérheti, ugyanakkor rövid ideig, gyakran csak néhány másodpercig vagy percig tartanak, és sokszor szinte egy helyben állnak. Méretük változó, átmérőjük akár több méteres is lehet, magasságuk pedig néhány métertől akár egy kilométerig is terjedhet.

A hazai porördögök általában veszélytelenek ránk nézve, mondhatni, hogy inkább egy látványos, de rövid életű légköri jelenségről van szó. A Kistelek közelében látott örvény is ebbe a kategóriába tartozott, ami rövid időre felemelte a port és a kisebb törmeléket, majd gyorsan feloszlott - írja a Délmagyar.

