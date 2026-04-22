„Ez a legvadabb képzeleteimet is felülmúlta” – földönkívülit látott az énekesnő

A kísérteties énekesnő, Brocarde, aki arról híres, hogy hozzáment és el is vált egy szellemtől, földönkívüli életre bukkant egy nevadai tanyán. Talán nem meglepő, hogy az ominózus helyszín az 51-es körzet szomszédságában fekszik.

Földönkívülivel találkozott az énekesnő (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Sokkoló földönkívüli élmény szemtanúja volt az énekesnő az 51-es körzet mellett

A természetfeletti jelenségek szakértőjét, Brocarde-ot meghívták, hogy töltsön el egy éjszakát a Mount Wilson Ranchon, egy birtokon, amely állítólag egy idegen űrhajót rejt. Az énekesnő örömmel mondott igent, ám amit ott tapasztalt, az őt is meglepte. Mint mondja, szemtanúja volt annak, hogy egy földönkívüli mászik a falakon. A ranch legkísértetiesebb szobájában, a Sámán-szobában tartózkodott, amikor meglátta a lényt, amely szerinte rendkívül hasonlított egy emberhez, és csak az ujjak hiánya, az áttetsző bőr és üreges, lélektelen szem árulkodott arról, hogy nem emberről van szó.

Féltem, mégis úgy éreztem, mintha odaszegeztek volna. Olyan volt, mintha egy energiamező vette volna körül és tartott volna a földön. Nem igazán tudtam, mit tegyek, ez a lény otthonosabban érezte magát ott, mint én. Mindketten kíváncsian néztünk egymásra, az egész egy örökkévalóságnak tűnt, amíg aztán el nem szaladt.

„A lény figyelemre méltóan emberi jellegű volt, a mozgása szabálytalan volt, de a formája nagyon hasonlított az emberi testhez. Csak amikor közelebbről megvizsgáltam, vettem észre, hogy nincsenek ujjai, intenzív a szemkontaktusa, és a bőre annyira áttetsző, hogy látszottak az erei” – emlékezett vissza a találkozásra az énekesnő.

Brocarde-ot egy kaparászó hang és egy lény figyelmeztette a földönkívüli jelenlétre, amely eszeveszett módon mászott fel a falakon.

„A ranchon szerzett élményeim teljesen lenyűgöztek. A megérkezésemkor figyelmeztettek, hogy valami nagy dolog fog történni, de ez legvadabb képzeletemet is felülmúlta.”

Brocarde tapasztalatai alátámasztják a ranch korábbi tulajdonosának, Robert Bigelow földönkívüli nagykövetnek és repülőgépmérnöknek az átélt találkozásait. A férfi állítólag eladta a ranchot, miután egy földönkívüli erő a Sámán-szobában azt mondta neki, hogy azonnal hagyja el az ingatlant. Akkoriban Robert ásatásokat végzett, és megpróbálta feltárni az igazságot a réten eltemetett idegen űrhajó kapcsán.