Sokkoló vallomást tett egy katonai alezredes: megmagyarázhatatlan UFO‑objektumokat észleltek
A rendkívül gyors mozgás semmilyen földi járművével sem összehasonlítható. Az UFO objektumokról egy katonai alezredes számolt be.
Az UFO kérdés, és a téma egyszerűen nem csillapodik. Főleg annak tekintetében nem, hogy folyamatosan újabb és újabb tények, felfedezések és bizonyítékok látnak napvilágot, amelyek sok esetben borzolják a kedélyeket. Máskor pedig azokat bizonytalanítja el, akik nem hittek az idegen lények létezésében. De sokszor ennek a fordítottja sem ritka, amikor a "hívőket" győzik meg arról, hogy nincs bizonyíték az idegenek létezésére.
UFO: rendkívül gyors objektumokat fedeztek fel
Nem csak a Föld légterében, de az űrben is észleltek objektumokat, amelyek az ismert technológia azonosítási képességeit is meghaladta. Magyarán, a szakértők képtelenek voltak arra, hogy beazonosítsák az objektumokat. Erről egy korábbi katonai tiszt számolt be.
Tim Phillips alezredes, aki tavaly áprilisig volt az All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) megbízott vezetője, arról számolt be, hogy az esetek többségében az objektumok a légkőrhöz kötődnek, de azért akadnak kivételek. „Az esetek nagyjából 90 százaléka a levegőben történt, de voltak dolgok az űrben is” – mondta az alezredes. Az AARO feladata az UFO-észlelések vizsgálata, legfőképpen olyan források alapján, amelyeket pilóták és radaroperátorok jelentettek. Philips elmondta, hogy több beszámoló is rendkívül gyorsan megálló objektumokat írt le, amelyek képesek a hirtelen felgyorsulásra és a derékszögben fordulásra. Ezek a mozdulatok a jelenlegi repülő- és űreszközökkel nem kompatibilisek.
Akár emberi űreszközök is lehettek, de nem biztos
Több ezer esetet vizsgáltak meg, melyből mindössze 50 maradt fent, amely megmagyarázhatatlan eredményekhez vezetett a szakértők elemzései után is. „A világ legjobb szakemberei sem tudták megmondani, hogy mik ezek” – fogalmazott az alezredes. Az észlelések rendkívüli szokatlansága ellenére nem tapasztaltak ellenséges szándékot. „Nem tapasztaltunk agresszív viselkedést. Viszont előfordult, hogy érzékeny területek közelében jelentek meg az objektumok” – tette hozzá, majd megemlítette, hogy úgy véli néhány objektum kifejezetten megpróbálta kikerülni a megfigyeléseket. „Volt olyan, hogy látszott, ahogy igyekeznek rejtve maradni, máskor viszont úgy tűnt, nem is érdekli őket.”
Az alezredes fontosnak tartotta kiemelni, hogy sok látványos eset végül félreértésnek bizonyul, és sok esetben titkos amerikai fejlesztések állnak a háttérben.
Volt olyan eset, amikor valóban egy űreszközt láttak – de nem földönkívülit, hanem a miénket.
Philips később a túlzott kedélyeket is megpróbálta lehűteni, mondván, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a Földünket idegen lények vagy járművek látogatták meg - áll a Daily Mail cikkében.
