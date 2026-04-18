Sokkoló vallomást tett egy katonai alezredes: megmagyarázhatatlan UFO‑objektumokat észleltek

Az UFO kérdés, és a téma egyszerűen nem csillapodik. Főleg annak tekintetében nem, hogy folyamatosan újabb és újabb tények, felfedezések és bizonyítékok látnak napvilágot, amelyek sok esetben borzolják a kedélyeket. Máskor pedig azokat bizonytalanítja el, akik nem hittek az idegen lények létezésében. De sokszor ennek a fordítottja sem ritka, amikor a "hívőket" győzik meg arról, hogy nincs bizonyíték az idegenek létezésére.

Megmagyarázhatatlan UFO objektumokról számolt be egy katonai alezredes

UFO: rendkívül gyors objektumokat fedeztek fel

Nem csak a Föld légterében, de az űrben is észleltek objektumokat, amelyek az ismert technológia azonosítási képességeit is meghaladta. Magyarán, a szakértők képtelenek voltak arra, hogy beazonosítsák az objektumokat. Erről egy korábbi katonai tiszt számolt be.

Tim Phillips alezredes, aki tavaly áprilisig volt az All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) megbízott vezetője, arról számolt be, hogy az esetek többségében az objektumok a légkőrhöz kötődnek, de azért akadnak kivételek. „Az esetek nagyjából 90 százaléka a levegőben történt, de voltak dolgok az űrben is” – mondta az alezredes. Az AARO feladata az UFO-észlelések vizsgálata, legfőképpen olyan források alapján, amelyeket pilóták és radaroperátorok jelentettek. Philips elmondta, hogy több beszámoló is rendkívül gyorsan megálló objektumokat írt le, amelyek képesek a hirtelen felgyorsulásra és a derékszögben fordulásra. Ezek a mozdulatok a jelenlegi repülő- és űreszközökkel nem kompatibilisek.

Akár emberi űreszközök is lehettek, de nem biztos

Több ezer esetet vizsgáltak meg, melyből mindössze 50 maradt fent, amely megmagyarázhatatlan eredményekhez vezetett a szakértők elemzései után is. „A világ legjobb szakemberei sem tudták megmondani, hogy mik ezek” – fogalmazott az alezredes. Az észlelések rendkívüli szokatlansága ellenére nem tapasztaltak ellenséges szándékot. „Nem tapasztaltunk agresszív viselkedést. Viszont előfordult, hogy érzékeny területek közelében jelentek meg az objektumok” – tette hozzá, majd megemlítette, hogy úgy véli néhány objektum kifejezetten megpróbálta kikerülni a megfigyeléseket. „Volt olyan, hogy látszott, ahogy igyekeznek rejtve maradni, máskor viszont úgy tűnt, nem is érdekli őket.”