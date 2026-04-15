Ufót látott az énekesnő, le is videózta

Meglepő és egyben ijesztő élményt osztott meg rajongóival Kacey Musgraves country énekesnő, aki azt állítja: három ufó követte a repülőgépét egy éjszakai járat során.

Ufó követte az énekesnő gépét (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

A Grammy-díjas énekesnő az Instagramon számolt be a történtekről, elmondása szerint annyira felkavarta az eset, hogy aludni sem tudott utána.

Most szálltam le a gépről. Fort Worthből Nashville-be repültem. Velem volt az egyik menedzserem, Bobby, és életünk legdurvább UFO-élményét éltük át. Ő is látta

– mesélte.

Az Ufó egészen hazáig kísérte az énekesnő gépét

Musgraves szerint nem ez volt az első alkalom, hogy megmagyarázhatatlan jelenséget tapasztalt. Elmondta, hogy már éppen pihenni készült a repülőn, amikor különös fényekre lett figyelmes.

„Ezek a fények egyszerűen nem tűntek normálisnak. Figyeltem őket egy ideig, és egyértelműen egymást követték, furcsán mozogtak. Valószínűleg nagyjából 15 ezer méter magasan lehettek. Körülbelül 45 percig néztük őket.”

Az énekesnő videót is készített a jelenségről, bár hangsúlyozta, hogy a felvételek gyenge minőségűek a távolság és a sötétség miatt. Állítása szerint az objektumok együtt mozogtak a repülővel.

Velünk együtt irányt változtattak. Követték a gépet.

Beszámolója szerint a fények narancssárgás színű gömbökként jelentek meg, időnként eltűntek, majd újra feltűntek, és háromszög alakzatokat is kirajzoltak.

Nem úgy mozogtak, mint bármilyen jármű, amit mi irányítani tudunk. Néha nagyon fényesek lettek, színt és méretet is váltottak.

Az énekesnő azt is elmondta, hogy a jelenséget már Little Rock környékén észlelte, és egészen Nashville-ig követték őket. Leszállás után a pilótákat is megkérdezték.

„Megkérdeztük: láttatok valami furcsát? Ők visszakérdeztek: három gömböt az égen? Mondtuk, hogy igen, mire nevetve azt válaszolták, hogy minden este látják őket, és más pilóták is, de senki sem tudja, mik ezek.”

A pilóták állítólag azt is megemlítették, hogy hasonló jelenségeket észleltek már New York és Dallas környékén is, akár egy időben. Musgraves végül az msn szerint úgy fogalmazott:

Furcsa az egész, de nyitott vagyok rá.