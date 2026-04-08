"Ez őrület!" - UFO rémisztette halálra az autópályán a családot
Az észlelést videón is sikerült megörökíteni. A család épp az autópályán utazott, amikor egy csapatnyi, feltételezett UFO-ra lettek figyelmesek.
Elképesztő beszámoló látott napvilágot, egy állítólagos UFO-észlelésről. Egy kaliforniai család, mialatt egy autópályán haladt keresztül, nem akart hinni a szemének, amikor egy csapatnyi különös, idegen objektumot pillantottak meg, amint megjelennek, majd ugyanilyen váratlanul el is tűnnek az éjszakai égboltról. Mindez április 3-án, nem sokkal éjfél előtt történt a floridai Winterhaven közösség közelében.
UFO rémisztette halálra a családot
Az egyik szemtanúnak sikerült videón is megörökítenie a nem mindennapi pillanatot, amit később a Nemzeti UFO Jelentési Központtal (NUFORC) osztott meg. A család által készített felvételen hallani lehet, ahogy az anya ámulatában azt mondja a már felnőtt gyermekeinek:
Ez egy rohadt UFO!
-, miután felfigyeltek a négy fényből álló, a jelek szerint alakzatban repülő objektumra.
A család elképedése a látottaktól egyre csak fokozódott, amikor a különös UFO-csoportnak lassanként nyoma veszett.
Elmennek!
– kiáltott fel az anya, miközben az utolsó fény is eltűnt.
Gyerekek, ez teljes őrület számomra!
- tette hozzá.
Miután a szokatlan észlelésről készült felvétel napvilágot látott, rögtön beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, pontosan mit is sikerült videóra vennie a családnak. Sokan egyébként elutasították a földönkívüli eredetet, és úgy vélték, a szemtanúk feltehetően csak néhány jelzőrakétákra lettek figyelmes, amelyeket valamilyen katonai gyakorlat részeként vetettek be – írja a Coast to Coast AM.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre