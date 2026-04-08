"Ez őrület!" - UFO rémisztette halálra az autópályán a családot

Elképesztő beszámoló látott napvilágot, egy állítólagos UFO-észlelésről. Egy kaliforniai család, mialatt egy autópályán haladt keresztül, nem akart hinni a szemének, amikor egy csapatnyi különös, idegen objektumot pillantottak meg, amint megjelennek, majd ugyanilyen váratlanul el is tűnnek az éjszakai égboltról. Mindez április 3-án, nem sokkal éjfél előtt történt a floridai Winterhaven közösség közelében.

Rejtélyes UFO bukkant fel az autópálya felett / Fotó: Illusztráció/Pexels

UFO rémisztette halálra a családot

Az egyik szemtanúnak sikerült videón is megörökítenie a nem mindennapi pillanatot, amit később a Nemzeti UFO Jelentési Központtal (NUFORC) osztott meg. A család által készített felvételen hallani lehet, ahogy az anya ámulatában azt mondja a már felnőtt gyermekeinek:

Ez egy rohadt UFO!

-, miután felfigyeltek a négy fényből álló, a jelek szerint alakzatban repülő objektumra.

A család elképedése a látottaktól egyre csak fokozódott, amikor a különös UFO-csoportnak lassanként nyoma veszett.

Elmennek!

– kiáltott fel az anya, miközben az utolsó fény is eltűnt.

Gyerekek, ez teljes őrület számomra!

- tette hozzá.

Miután a szokatlan észlelésről készült felvétel napvilágot látott, rögtön beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, pontosan mit is sikerült videóra vennie a családnak. Sokan egyébként elutasították a földönkívüli eredetet, és úgy vélték, a szemtanúk feltehetően csak néhány jelzőrakétákra lettek figyelmes, amelyeket valamilyen katonai gyakorlat részeként vetettek be – írja a Coast to Coast AM.

