Több százan látták fényes nappal Ausztrália legnagyobb ufó-rejtélyét

Ufó-rejtély kérdéseire várnak választ hat évtizede a szemtanúk, amikor egy vagy több repülő objektum jelent meg Ausztrália egén fényes nappal. A kérdés azóta is piszkálja a szemtanúkat: mi volt aznap az égen, ami ekkora bonyodalmat keltett?

13 éves volt az ausztrál Tania Vassie, amikor egy iskolai szünetben különös dologra lett figyelmes: egy „furcsa, kerek, kétszintes korong” lebegett az égen. A fiatal lány döbbenten figyelte az objektumot és annak kiszámíthatatlan mozgását. Végül rémülten szaladt be az iskola épületébe, miközben azt kiabálta: „Repülő csészealj, repülő csészealj!”. A felfedezésre a diákok és a tanárok is összegyűltek.

Az eset 1966. április 6-án történt, a Melbourne délkeleti részén található Westall középiskola területén. A rejtélyes ufó jelenség Ausztrália legnagyobb tömeges UFO-észleléseként is ismert, főleg, hogy nemcsak a fiatal Tania látta az objektumot. Aznap több diák és tanár figyelte a rejtélyes objektumokat, ugyanis többen három lebegő tárgyat láttak aznap az égen.

After 60 years, witnesses to Australia's biggest UFO sighting at Westall High School say it's time for answers.https://t.co/Z1BMwCkP0r — Grant Lavac (@GrantLavac) April 5, 2026

Évtizedek óta nem kaptak megnyugtató választ

Számos teória és magyarázat született az elmúlt hat évtized során a jelenséggel kapcsolatban; egyesek szerint aznap földönkívüliek látogatták meg a Földünket, míg mások inkább a földi eredetre gyanakodnak. Ken Stallard, egykori diák és későbbi iskolaigazgató úgy véli, titkos katonai kísérlet állhat a háttérben: „Amit láttunk, az azonosítatlan volt, repült, és egyértelműen tárgy volt” – hangsúlyozta. Egy szkeptikus kutató Richard Saunders azonban úgy véli, aznap történt valami, de nem érdemes megmagyarázhatatlan elmélettel illetni az esetet. „Sokan inkább egy valószínűtlen magyarázatot fogadnak el, csak hogy legyen válasz, ahelyett hogy kimondanák: nem tudjuk” – fogalmazott. A történetet vizsgáló Grant Lavac egyáltalán nem vonja kétségbe, hogy láttak valamit az emberek. James Fox amerikai dokumentumfilmes úgy véli, az eset különlegessége a szemtanúk nagy száma:

Ugyanazt mondják ma is, mint 60 évvel ezelőtt.

A beszámolók szerint nem sokkal az esemény után egyenruhás férfiak jelentek meg azon a helyszínen, ahol többen is az objektumokat vélték látni. Az iskola vezetése később közölte a diákokkal, hogy csupán egy meteorológiai ballonról volt szó, majd arra kérte őket, ne beszéljenek az esetről. Voltak olyan tanulók is, akiket külön is figyelmeztettek erre az ismeretlen férfiak. 60 év elteltével a szemtanúk még mindig válaszokat követelnek a látottakra, s egyáltalán nem félnek attól, hogy nevetség tárgyaivá válnak.