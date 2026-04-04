Különös halálesetek és eltűnések az UFO-kutatók körében: hatósági vizsgálatot sürgetnek

Tim Burchett amerikai kongresszusi képviselő szerint végére kell járniuk ezeknek az eseteknek, és sürgős vizsgálatot követelt az UFO-kutatáshoz kapcsolódó több tudós haláleseteinek és megmagyarázhatatlan eltűnéseinek rejtélyes mintázata ügyében.

Rejtélyes körülmények között tűnnek el az UFO-kutatók Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

„Valami sötét dolog folyik itt” - rejtélyes módon tűnnek el az UFO-kutatók

Az amerikai kongresszusi képviselőt nyugtalanítják ezek az esetek, köztük a nyugalmazott amerikai légierő dandártábornok, William McCasland és egykori kollégája, Monica Reza esete, akik mindketten rejtélyes körülmények között tűntek el.

William McCaslandot február 27. óta nem látták, amikor futni indult az új-mexikói Albuquerque-i otthonából. A rendőrség, az FBI, az amerikai légierő tisztviselői és az Új-Mexikói Kutató- és Mentőszolgálat nyomozása ellenére sem találtak nyomát.

Monica Rezát utoljára kilenc hónappal ezelőtt látták, amikor egy barátjával túrázott a kaliforniai Angeles Nemzeti Erdőben. A repülőgép-mérnök állítólag William McCasland alatt dolgozott egy olyan amerikai kormányzati projekten, amelynek célja egy speciális, rakétákhoz használható fém kifejlesztése volt. Egyelőre nem tisztázott, hogy van-e összefüggés az eltűnéseik között. Tim Burchett azonban így nyilatkozott:

Valami sötét dolog folyik itt. (...) Az országban több más eset is volt, amikor emberek gyanús körülmények között tűntek el.

„Többen is eltűntek gyanús körülmények között az országban. Szerintem oda kellene figyelnünk erre. Ezeken a kutatási területeken a számok nagyon magasnak tűnnek. Úgy gondolom, jobb, ha odafigyelünk.”

Tim, aki az UFO-bejelentéseket vizsgáló Képviselőházi Felügyeleti Bizottság tagja, nemrég azzal vádolta a NASA-t, hogy hazudik a tudásáról, és titkos aktákat rejteget. Arra a kérdésre, hogy miért nem jelentkezett több bejelentő, Tim Burchett azt válaszolta:

„Attól tartanak, hogy valaki eltünteti őket. Szerintem attól félnek, hogy meggyilkolják őket. Úgy gondolom, hogy néhányuk valóban fél attól, amit látott.”

Korábban már megvádolta a kormányt azzal, hogy félrevezeti a közvéleményt a földönkívüli tevékenységekkel kapcsolatban. 2023-ban azt állította, hogy a tisztviselők eltitkolják az igazságot az idegenekről. Az előző évben pedig azt mondta, hogy a kormánynak tudomása van több víz alatti idegen bázisról, és azt állította, hogy a földönkívüliek léteznek a világ több mélytengeri helyszínén.